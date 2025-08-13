Atentado a Cristina: piden 15 años para Uliarte y Sabag

Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió 15 años de prisión para Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel

Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió 15 años de prisión para Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel

En el inicio de los alegatos en el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la querella solicitó 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, acusados de ser coautores del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira fundamentaron que Uliarte no fue solo instigadora, sino que tuvo participación directa en la organización del atentado, y pidieron que se considere el agravante de violencia de género.

En cambio, decidieron no acusar al tercer imputado, Nicolás Carrizo, por falta de pruebas que lo vinculen al hecho. “Cristina nos dijo: ‘Yo no uso el derecho penal para vengarme; si no hay que acusarlo, no lo acusen’”, recordó Aldazábal.

Las pruebas contra los acusados

La querella sostuvo que está probado que Sabag Montiel gatilló el arma frente al rostro de la expresidenta. “Hay registros fílmicos y químicos, testimonios y hasta su propia confesión. No hay dudas de que él fue el ejecutor”, remarcó Aldazábal.

En el caso de Uliarte, señalaron que meses antes había portado un arma similar y que, según testigos, expresó su intención de matar a Cristina y se presentó como la organizadora del plan.

Críticas a la investigación judicial

Ubeira apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti por no avanzar en la investigación sobre la autoría intelectual. “Lo que está detrás es lo que Capuchetti no nos permite ver”, sostuvo.

También cuestionaron el manejo de la llamada “pista Milman”, que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman, y denunciaron la destrucción de datos clave de los teléfonos de Sabag Montiel y otros implicados. “En el atentado más importante del país, todos los celulares principales están destruidos. ¿De qué Estado de derecho hablamos?”, reclamó Ubeira.

El abogado vinculó el atentado con lo que definió como una “cultura del odio”, alimentada por discursos mediáticos y políticos. “La violencia retórica contra Cristina en un contexto de violencia política lleva naturalmente a la violencia material”, afirmó.

El juicio seguirá el próximo miércoles, cuando la fiscal Gabriela Baigún presente su acusación.