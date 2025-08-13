El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires renovará sus autoridades antes de fin de año. La convocatoria, que según fuentes cercanas a su presidente Máximo Kirchner se anunciará “en los próximos días”, promete ser una nueva pulseada interna en el peronismo bonaerense, ya atravesado por diferencias que se profundizaron en el cierre de listas para la elección del 7 de septiembre.

“Los que viven hablando de la conducción de Máximo y demás, ahora van a tener la oportunidad de dar la disputa interna, veremos si están”, desafió un interlocutor cercano al jefe de La Cámpora.

Un fin de ciclo marcado por roces

Kirchner llegó a la presidencia del PJ bonaerense el 18 de diciembre de 2021 en un acto en la Quinta de San Vicente, con Alberto Fernández como invitado. La elección fue virtual, en plena salida de la pandemia, y desató una batalla judicial del entonces vicepresidente partidario y actual intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Desde entonces, las diferencias internas se acumularon.

Con el mandato de Kirchner terminando en diciembre, el PJ enfrenta la disyuntiva de ir a internas o cerrar un acuerdo de consenso. Cualquier definición se dará después de las elecciones provinciales de septiembre y las legislativas nacionales del 26 de octubre, dos citas en las que reina la incertidumbre y que llegan precedidas por negociaciones tensas.

El tablero interno: cristinistas vs. axelistas

Hoy, la conducción del PJ refleja un equilibrio frágil entre sectores cristinistas y axelistas. La vicepresidenta del partido es la vicegobernadora Verónica Magario, cercana a Axel Kicillof, quien impulsa el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Dentro de la estructura hay figuras que miran con recelo los movimientos de Kirchner, como los ministros Walter Correa y Andrés Larroque, diputados e intendentes.

En el kirchnerismo reconocen que el MDF podría arrebatarles la conducción del PJ si se imponen en una eventual interna. Pero aseguran que no le temen: “Fuimos a una PASO en Lanús, en Quilmes, en Hurlingham y las ganamos. En Lanús le ganamos al entonces intendente Néstor Grindetti, mano derecha de Macri”, recordaron en La Cámpora.

Las heridas del cierre de listas

El cierre de listas para septiembre dejó una estela de reproches. “El cierre fue pésimo, nunca en la historia del PJ pasó algo así; hay que ver cómo repercute en septiembre y después en octubre”, admitió otra fuente del entorno de Kirchner. La convocatoria a elecciones partidarias se lee como un intento de encauzar esas tensiones y ordenar el mapa peronista antes de fin de año.

Un ojo en Cristina y otro en Kicillof

La movida de Kirchner se da en paralelo a la expectativa por un encuentro entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner para definir candidaturas a diputados nacionales. En el kirchnerismo cuestionan la decisión del gobernador de desdoblar los comicios bonaerenses, a la que ven como improvisada y sin beneficios claros.

Mientras tanto, en redes sociales, intendentes y dirigentes cristinistas impulsaron un operativo clamor para que Máximo encabece la lista de octubre. Aunque en su entorno lo analizan con cautela, su candidatura sigue sobre la mesa.

En el PJ bonaerense asumen que la renovación de autoridades no será un trámite. Sin una primaria que ordene y con liderazgos en disputa, una interna podría redefinir el equilibrio de poder hacia 2026. Por ahora, el llamado a elecciones abre un nuevo capítulo en la ya extensa saga de tensiones dentro del peronismo provincial.