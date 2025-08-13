Entrevista GLP. Salazar: “La lista de Fuerza Patria es la representación genuina de nuestra gestión y la mejor para San Pedro”

El intendente respaldó la candidatura de su actual director de Deportes, Valentín Bravo, y advirtió que los próximos dos años serán “tremendamente complicados” por las políticas del gobierno nacional.

Videos - Entrevistas13 de agosto de 2025Mariana PortillaMariana Portilla

Cecilio Salazar, intendente de San Pedro.

—¿Cómo definiría la lista local de Fuerza Patria que encabeza Valentín Bravo? ¿Qué cree que representa para San Pedro y para su gestión?

Es la representación genuina de nuestra gestión y es la mejor lista para San Pedro. Necesitamos tener una buena representación en el Concejo Deliberante para debatir lo que se viene, que será tremendamente complicado por las políticas que establece el Gobierno nacional.

—¿Por qué eligió a Valentín Bravo para encabezar la lista?

Valentín, actual director de Deportes del municipio, ha realizado una labor destacada que impulsó un crecimiento notable en los clubes de la ciudad. Bajo su gestión, se fortalecieron las escuelas municipales en disciplinas como básquet, boxeo y atletismo, que hoy convocan a una gran cantidad de chicos de localidades como Pueblo Doyle, Santa Lucía y Río Tala. Se lo merece: es un joven formado, muy trabajador, y no le queda grande el desafío. Por eso encabeza nuestra lista.

Mauro Poletti, intendente de RamalloEntrevista GLP. Poletti: "Los peronistas no somos infalibles, por eso la lista de Ramallo conjuga todas las expresiones"

Cecilio Salazar junto a Valentín BravoCecilio Salazar junto a Valentín Bravo.

—El oficialismo pone en juego cinco bancas.

Exactamente, será un esfuerzo grande para asegurar una buena gobernabilidad en los dos años que nos quedan de gestión.

Gustavo PultiEntrevista GLP. Gustavo Pulti: "La primera propuesta de Acción Marplatense es hacernos responsables y estar presentes en la ciudad"

—Mientras tanto, ¿cómo avanza la campaña?

Seguimos trabajando, recorriendo obras. Hay dos rutas provinciales —la 191 y la 1001— en plena repavimentación y reconstrucción, muy avanzadas. Son las únicas dos obras que dependen de la provincia de Buenos Aires, ya que las nacionales están todas suspendidas.

—¿Cómo está la relación con el gobernador Axel Kicillof?

Excelente, cada día mejor. Veo a Axel cada vez más firme y consolidado en su gestión. 

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos?

Si

No

No sabe

 

Te puede interesar
Carlos Ferraris, intendente de Leandro N. Alem

Entrevista GLP. Ferraris sobre la planta de AGD en Leandro N. Alem: “Estará funcionando en 2027 con 100 puestos de trabajo directos”

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas13 de agosto de 2025

El intendente señaló que la llegada de Aceitera General Deheza significa un salto industrial muy importante para el distrito y generará empleo directo e indirecto, además de potenciar proveedores y servicios. Destacó también la diplomatura para operarios, que capacitará a la gente de los pueblos ante la creciente demanda laboral.

Mauro Poletti, intendente de Ramallo

Entrevista GLP. Poletti: "Los peronistas no somos infalibles, por eso la lista de Ramallo conjuga todas las expresiones"

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas12 de agosto de 2025

El intendente destacó la diversidad política e inclusión de nuevos referentes en la lista de Fuerza Patria y la necesidad de un Concejo Deliberante que acompañe un modelo de desarrollo a largo plazo. Además, valoró la ampliación del Centro Universitario y la creación de la primera escuela técnica en la ciudad cabecera como una política integral para “generar los empleos del presente y del futuro”.

Gustavo Pulti

Entrevista GLP. Gustavo Pulti: "La primera propuesta de Acción Marplatense es hacernos responsables y estar presentes en la ciudad"

Pamela Orellana
Videos - Entrevistas12 de agosto de 2025

El diputado provincial y candidato a primer concejal en General Pueyrredón destacó la necesidad de “retomar una agenda de prioridades” para los vecinos, con ejes en transporte, salud, ordenamiento territorial y preservación del patrimonio arquitectónico, junto a un mayor protagonismo del Concejo Deliberante.

Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado