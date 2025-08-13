—¿Cómo definiría la lista local de Fuerza Patria que encabeza Valentín Bravo? ¿Qué cree que representa para San Pedro y para su gestión?

Es la representación genuina de nuestra gestión y es la mejor lista para San Pedro. Necesitamos tener una buena representación en el Concejo Deliberante para debatir lo que se viene, que será tremendamente complicado por las políticas que establece el Gobierno nacional.

—¿Por qué eligió a Valentín Bravo para encabezar la lista?

Valentín, actual director de Deportes del municipio, ha realizado una labor destacada que impulsó un crecimiento notable en los clubes de la ciudad. Bajo su gestión, se fortalecieron las escuelas municipales en disciplinas como básquet, boxeo y atletismo, que hoy convocan a una gran cantidad de chicos de localidades como Pueblo Doyle, Santa Lucía y Río Tala. Se lo merece: es un joven formado, muy trabajador, y no le queda grande el desafío. Por eso encabeza nuestra lista.

Cecilio Salazar junto a Valentín Bravo.

—El oficialismo pone en juego cinco bancas.

Exactamente, será un esfuerzo grande para asegurar una buena gobernabilidad en los dos años que nos quedan de gestión.

—Mientras tanto, ¿cómo avanza la campaña?

Seguimos trabajando, recorriendo obras. Hay dos rutas provinciales —la 191 y la 1001— en plena repavimentación y reconstrucción, muy avanzadas. Son las únicas dos obras que dependen de la provincia de Buenos Aires, ya que las nacionales están todas suspendidas.

—¿Cómo está la relación con el gobernador Axel Kicillof?

Excelente, cada día mejor. Veo a Axel cada vez más firme y consolidado en su gestión.

¿Considera que la situación económica puede generar un aumento de protestas y/o cacerolazos? Si No No sabe





