Diputados: duro golpe opositor a Milei en el caso $LIBRA

La oposición metió presión y dejó contra las cuerdas al oficialismo por el caso $LIBRA. El 20 de agosto se define una jugada clave. Todos los detalles.

13 de agosto de 2025
Comisión Libra Diputados
Golpe opositor en Diputados por el caso $LIBRA

La Cámara de Diputados fue escenario de un fuerte revés para el oficialismo. La oposición logró imponer un dictamen clave para reactivar la comisión investigadora del escándalo $LIBRA, que lleva meses paralizada por la falta de acuerdo en la designación de autoridades.

Diputados facultades delegadasEl Gobierno avanza con la desregulación del INTA pese al rechazo en Diputados

El megabloque opositor —Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y la izquierda— consiguió 38 firmas sobre un total de 66 votos en el plenario de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Cómo se destrabó la comisión investigadora

La propuesta, impulsada por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, introduce un mecanismo para desempatar la elección de autoridades. Si se repite un empate, la presidencia quedará para el candidato respaldado por los bloques que representen la mayoría de diputados en la Cámara.

La vicepresidencia recaerá en quien obtenga el segundo mayor respaldo y la secretaría será asignada por el mismo bloque que apoyó al presidente.

Selva Sabrina

Por qué el control de la presidencia es clave

La titularidad de la comisión no es un cargo simbólico: el presidente tiene voto doble en caso de empate y fija la agenda de trabajo.

Durante dos votaciones consecutivas, la comisión quedó bloqueada 14 a 14, lo que frenó la investigación. El caso $LIBRA apunta a presuntas maniobras con criptomonedas y la difusión de información falsa desde la cuenta de "X" del presidente Javier Milei.

Los plazos y poderes que tendrá la comisión

Si el dictamen se aprueba en el recinto —posiblemente el 20 de agosto—, la comisión tendrá hasta el 10 de noviembre para emitir su informe final, en plena campaña electoral.

Kicillof AxelCampaña sucia: Kicillof denunció fake news del Gobierno

El reglamento prevé tres meses de investigación y un mes adicional para redactar conclusiones, con la facultad de convocar testigos, pedir documentación y realizar todas las diligencias necesarias.

Un debate que incomoda al oficialismo

La votación del 20 de agosto coincidirá con otros proyectos impulsados por los gobernadores, que reclaman fondos al Ejecutivo. Para el oficialismo, la puesta en marcha de la comisión significa abrir un frente de control parlamentario en un año electoral caliente.

