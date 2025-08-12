Kicillof acusa al Gobierno de Milei de montar una “fábrica de truchadas” en plena campaña

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, intensificó sus críticas contra Javier Milei y La Libertad Avanza al denunciar la existencia de una “fábrica de truchadas” financiada con recursos públicos para instalar fake news en el marco de la campaña electoral.

“Yo dije que no iba a ser una campaña sucia, sino roñosa, y lo están confirmando día a día”, afirmó en conferencia, señalando que las operaciones digitales buscan instalar un clima de caos y desprestigio en su contra.

Denuncias por videos falsos y “berretadas”

Kicillof recordó un episodio de la campaña porteña en el que, mediante inteligencia artificial, se hizo decir a Mauricio Macri que no había que votar a su candidata, sino al vocero presidencial Manuel Adorni. “Es una berretada”, sentenció.

El mandatario sostuvo que esa misma lógica se traslada al plano de la seguridad, donde —según él— el Gobierno nacional construye un relato de “baño de sangre” en Buenos Aires, mientras Milei elogia a Patricia Bullrich por alcanzar en 2023 la menor tasa de homicidios del país.

“Es contradictorio e imposible: en los últimos dos años, la provincia tuvo la tasa más baja de homicidios en 25 años, un dato clave para sostener los números nacionales”, subrayó.

Recursos públicos y medios alineados

El gobernador alertó que la maquinaria de desinformación “funciona con guita del Estado”: “Es más fácil hacer un video, subirlo a redes, pautarlo con recursos públicos. El video falso lo ven millones; la desmentida, apenas un sector”.

Kicillof también apuntó contra un portal al que calificó como “pagado por Milei” por difundir una noticia falsa sobre un supuesto cambio masivo en los lugares de votación. Aclaró que la decisión provino de la Justicia Electoral Federal y que la gobernación no tuvo injerencia.

Nueva fake news y mensaje directo a Milei

Horas después, el mandatario salió a cruzar otra desinformación publicada por medios libertarios, que aseguraban que la Justicia bonaerense —“controlada por Kicillof”— había cambiado el 80% de los lugares de votación para el 7 de septiembre. “Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar mintiendo y haciendo trampa”, lanzó.

En su descargo, además de desmentir la noticia, aprovechó para advertir sobre “la boleta muy oscura, de color violeta” que —según él— ataca a jubilados, discapacitados, la universidad y la industria. “Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, con los colores de la patria que esta gente desprecia: #FuerzaPatria”.

Finalmente, apuntó directo al Presidente: “Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciendo al país y a la gente”.