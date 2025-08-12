Encuesta expone a Milei frente a su propio electorado
El estilo combativo de Milei prende alarmas: encuesta muestra que hasta sus seguidores ven rasgos autoritarios y riesgo de violencia. Todos los números.Encuestas12 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Una encuesta realizada por los especialistas en comunicación política Patricia Nigro y Mario Riorda reveló que el 53,5% del electorado que simpatiza con Javier Milei cree que su estilo discursivo “refuerza el autoritarismo”. El trabajo, titulado Discursos de incivilidad: cómo perjudican a las democracias latinoamericanas, analizó el caso argentino junto a los de Nayib Bukele (El Salvador) y Rodrigo Chaves (Costa Rica).
En el caso de Milei, los investigadores evaluaron su presentación en el Foro de Davos y la apertura de sesiones ordinarias del Congreso 2025, identificando cinco rasgos centrales: deslegitimación del adversario, concentración del poder, confusión entre campaña y gestión, apelación a valores tradicionales y un componente prescriptivo que no admite disenso.
La base electoral y el riesgo de fuga de votos
El informe marca un dato que inquieta al oficialismo: tres de cada diez votantes de La Libertad Avanza dicen que podrían reconsiderar su apoyo en próximas elecciones debido a los “excesos comunicativos” del Presidente. Además, un 40% de sus simpatizantes no se siente identificado con su tono confrontativo, aunque apoyen sus políticas.
Para Nigro y Riorda, esto confirma que la comunicación presidencial puede ser un arma de movilización pero también un factor de desgaste, especialmente cuando se percibe como agresiva o despectiva.
Un estilo que divide y preocupa
El estudio detectó que un 35% de los votantes oficialistas cree que el discurso de Milei podría habilitar o justificar actos de violencia. Entre los opositores, la cifra asciende al 80,9%. Incluso dentro de su base, casi la mitad admite que años atrás un lenguaje así hubiera sido impensable en un jefe de Estado.
Los investigadores advierten que este tipo de retórica puede deteriorar la convivencia social, empobrecer el debate público y poner en riesgo valores esenciales como el pluralismo y el respeto institucional.
El intento de moderación y el contexto electoral
En plena campaña para las elecciones nacionales, Milei sorprendió la semana pasada en un acto de la Fundación Faro prometiendo “dejar de insultar” para debatir ideas con la oposición. Sin embargo, lo hizo con un dardo: “La dictadura de las formas… vamos a respetar sus formas para que se note que son una cáscara vacía”.
La promesa llega en un momento en que las encuestas reflejan una caída de su imagen y las promesas económicas siguen pendientes. Como señalan analistas políticos, la incógnita es cuánto podrá sostener el cambio de tono, sobre todo en redes sociales, su canal predilecto para la confrontación.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Crece la desaprobación a Milei según una nueva encuesta nacional
La imagen del gobierno de Milei sigue perdiendo terreno mientras crecen las críticas y la oposición se posiciona como alternativa para las elecciones.
Encuesta sacude al oficialismo: ¿hay vuelta atrás con la economía?
Una encuesta nacional muestra que la desaprobación al Gobierno crece sin freno y la economía mete miedo: ¿qué piensa hoy el votante argentino?
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.