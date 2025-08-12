El 33% de las pequeñas y medianas empresas industriales resignó parte de su mercado interno frente a productos importados durante el segundo trimestre de 2024, comparado con los primeros tres meses del año. Así lo detalla el último reporte de la Fundación Observatorio Pyme (FOP), elaborado sobre la base de 407 compañías representativas del complejo industrial argentino.

La amenaza de la competencia externa alcanza al 45% de las firmas consultadas, el nivel más alto desde 2007. El 33% ya sufrió pérdidas concretas, una cifra que no se veía desde 2017.

Los sectores más golpeados

El impacto no es uniforme:

Textiles y calzado: 51% perdió mercado.

Metalmecánica: 42%.

Caucho y químicos: 37%.

Muebles y madera: 31%.

Alimentos y bebidas: 10%.

El informe también revela que el 73,3% de las pymes identifica a China como principal amenaza y un 16,6% a Brasil. El 45% denuncia competencia desleal, el 35% afirma que los importados no cumplen con normas técnicas y el 17% señala contrabando.

Efectos sobre el empleo

La presión importadora se traduce en pérdida de puestos de trabajo. La ocupación en las pymes industriales cayó un 4,7% interanual en el segundo trimestre, acumulando nueve trimestres consecutivos de retroceso. Un cuarto de las empresas redujo su planta de personal.

El titular de la FOP, Federico Poli, explicó a Ámbito que el fenómeno responde a “un cambio de facilidades para importar, un tipo de cambio atrasado, suba de tasas de interés y falta de crédito”. Y advirtió: “Esto te vino de un día para el otro. Te cambian todo el escenario en el que te movés. Entonces no te queda otra que empezar a importar”.

El contexto macroeconómico

Según datos oficiales del INDEC, las importaciones de junio sumaron USD 6.370 millones, un 35,9% más que en igual mes de 2023. El salto se debe a un aumento del 53,2% en las cantidades, pese a una baja del 11% en los precios.

Por uso económico:

Bienes de consumo: 14% (casi el doble que un año atrás).

Piezas y accesorios: 19%.

Bienes intermedios: 33%.

Combustibles y lubricantes: 5,1%.

Bienes de capital: 19%.

La UIA advirtió que la combinación de aumento de costos internos, menor demanda local y mayor ingreso de bienes terminados afecta la competitividad. En el primer semestre, las importaciones de bienes de consumo llegaron a USD 5.268 millones, un 32% más que en 2023, cuando la producción industrial ya había caído un 10%.

Textiles en crisis

El presidente de la Fundación Protejer, Luciano Galfione, advirtió que “el 70% del mercado textil es importado”, cuando históricamente la proporción rondaba el 50%. Y denunció:

“Le bajamos impuestos a los chinos que están a 20.000 kilómetros y se los subimos al que produce acá. Cada vez que el dólar sube menos que la inflación, los impuestos que pago suben en moneda dura”.

Galfione recordó que en 2023 cerraron unas 300 empresas textiles y señaló que la menor capacidad de compra de los asalariados, sumada al ingreso masivo de importados, está obligando a las fábricas a liquidar stock a precios bajos para sostener el flujo de ventas.

Alerta en el resto de la industria

Para Marcelo Fernández, presidente de la CGERA y titular de la fábrica de cierres Lynsa, el escenario es delicado: “Al querer bajar la inflación, el Gobierno facilitó importaciones, sacando medidas, protecciones y controles. Esto hizo que los precios fueran a la baja. Con la caída del consumo, la industria perdió mercado y eso llevó a suspensiones, adelantos de vacaciones y despidos”.