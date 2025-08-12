El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este lunes en La Plata un masivo plenario del Movimiento Derecho al Futuro, donde cargó contra el presidente Javier Milei y llamó a reforzar la militancia en las calles de cara a las elecciones legislativas provinciales del próximo 7 de septiembre.

En un encendido discurso, Kicillof alertó que “hay mucho en juego” porque Milei “va a venir a la provincia de Buenos Aires a buscar el apoyo que necesita para profundizar con más violencia y crueldad su plan de destrucción de derechos”.

“Ya nadie duda de que estamos viviendo un plan entreguista y cruel de la derecha argentina. Esa motosierra que Milei prometía que iba a utilizar contra la casta, la está usando para destruir la producción y los ingresos de los trabajadores, de los jubilados y de los emprendedores”, enfatizó.

“Ante eso tenemos una gran responsabilidad: recuperar la confianza de quienes se han alejado del peronismo y defender al pueblo, a la democracia y a nuestro futuro”, agregó.

“No nos van a ver arrodillados”

En su mensaje a la militancia, el mandatario provincial advirtió que “el mismo Gobierno nacional que amenazó con intervenir la Provincia, ahora intenta naturalizar una forma de gobernar en base a decretos y vetos”.

“En la provincia de Buenos Aires no se gobierna desde el palacio, sino en las fábricas, las escuelas y los hospitales, escuchando y promoviendo la participación de todos y todas”, agregó.

Kicillof aseguró que no lo verán “ni un segundo arrodillado ante el Gobierno de Milei” y remarcó: “Pueden intentar ahogarnos financieramente, pero no podrán cambiar nuestra decisión de actuar como un escudo y como una red al servicio del único que nos da órdenes, que es el pueblo bonaerense”.

Campaña en territorio desafiante

Hoy martes, Kicillof continuará su agenda con una intensa recorrida por cuatro distritos del conurbano. Arrancará en Avellaneda, donde visitará las obras del Puerto de Dock Sud, para luego trasladarse a Morón, Ituzaingó y Hurlingham, en la estratégica Primera sección electoral, considerada la más adversa para el peronismo.

En Morón, inaugurará junto al intendente Lucas Ghi el nuevo edificio de la Secundaria N°48, una obra de más de 1000 millones de pesos financiada con un crédito de la CAF, que cuenta con ocho aulas y más de 600 metros cuadrados. También entregará equipos de mamografía y rayos X en el hospital Güemes.

La llegada del Gobernador se da en medio de la resolución judicial que habilitó la lista de unidad de Fuerza Patria en el distrito, luego de un conflictivo cierre de candidaturas que había generado tensión entre el oficialismo y el exjefe comunal Martín Sabbatella.

Ituzaingó y Hurlingham, en la agenda

En Ituzaingó, Kicillof inaugurará la ampliación de un edificio escolar y entregará móviles policiales. Por la tarde, en Hurlingham, recorrerá la Ruta Provincial 4, cuya repavimentación de 7,8 km impacta también en Tres de Febrero y San Martín.

Sobre esta obra, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, recordó que “ahí está Tres de Febrero, que se quejaba el intendente, Diego Valenzuela, que no tenía obra pública; vamos a estar inaugurando esa obra con tareas de señalización de la ruta”.

Bianco subrayó que, más allá de la campaña, la agenda del Gobernador “no varía”: “Se trata de lo mismo: recorrer la Provincia, inaugurar obras, seguir entregando materiales y equipamientos”.

“La Patria, la soberanía y la democracia”

Kicillof cerró el plenario con un mensaje de unidad y compromiso: “El Movimiento Derecho al Futuro va a estar las próximas tres semanas caminando y recorriendo todos los barrios para defender la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento de la unidad para ponerle un freno a Milei y sus políticas despiadadas”.

“En esta elección están en juego la Patria, la soberanía y la democracia. El 7 de septiembre vamos a defender a la provincia, a la industria y la producción, a la universidad pública, a los pibes y pibas, a los jubilados. Lo vamos a hacer democráticamente en las urnas y con la militancia en las calles y los barrios”, concluyó.