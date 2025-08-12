Las Flores avanza con gestiones para restituir el servicio de TDA y potenciar el deporte local
12 de agosto de 2025Andrés Montero
El Municipio de Las Flores desarrolló en los últimos días una agenda de gestiones orientadas a fortalecer derechos esenciales y promover el acceso a actividades deportivas y recreativas para toda la comunidad. El intendente Alberto Gelené y miembros de su equipo llevaron adelante reuniones clave que abarcaron desde la recomposición de un servicio de comunicación interrumpido hasta la planificación de propuestas deportivas con impacto local y nacional.
Recomposición del servicio de Televisión Digital Abierta
Frente a los inconvenientes ocasionados por la interrupción del servicio de Televisión Digital Abierta (TDA), el intendente Alberto Gelené se reunió con representantes de la TDA y de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT. El encuentro también contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, y del vecino Hugo Grimaux.
Durante la reunión se delinearon acciones para restituir el servicio, considerado un derecho adquirido por la comunidad, que permite el acceso igualitario a contenidos televisivos gracias a la infraestructura terrestre y satelital desarrollada en el país. La gestión municipal remarcó la importancia de resolver cuanto antes la problemática, dado que la TDA garantiza que los florenses cuenten con las mismas oportunidades de acceso a la información y entretenimiento que en los grandes centros urbanos.
Gestiones para potenciar el deporte local
En paralelo, el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz, y el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo. La reunión tuvo como objetivo planificar actividades y proyectos que se desarrollarán en Las Flores durante los próximos meses y el próximo año.
Las autoridades repasaron los programas deportivos que actualmente se ofrecen a la comunidad, destacando que todos los vecinos pueden acceder de forma libre, gratuita y accesible. Además, se abordaron propuestas para mejorar la infraestructura deportiva y se proyectó la organización de eventos con alcance nacional, con el potencial de generar un importante impacto turístico en la ciudad.
El Municipio y la Provincia coincidieron en la importancia de sostener un trabajo articulado que fortalezca políticas públicas capaces de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Según adelantaron, la agenda conjunta continuará en los próximos meses para dar continuidad a las iniciativas planteadas.
Una gestión de múltiples frentes
Las Flores avanza así en dos áreas clave: por un lado, la garantía de derechos en el acceso a la comunicación y la información, y por el otro, la promoción del deporte como herramienta de inclusión, salud y desarrollo local. Estas acciones, impulsadas por el Ejecutivo municipal, reflejan un enfoque integral que busca atender demandas inmediatas sin descuidar las oportunidades de crecimiento a largo plazo para la comunidad florense.
Éxito en la 5° jornada de limpieza en la laguna del Difunto Manuel
Se llevó a cabo con gran éxito la 5° Jornada de Limpieza en la Laguna del Difunto Manuel, una actividad que ya se ha convertido en un compromiso colectivo con el cuidado del ambiente y el fortalecimiento de la comunidad.
Esta jornada tuvo un condimento muy especial: el agradecimiento y reconocimiento a los adultos mayores que, con su experiencia, dedicación y entusiasmo, lideraron la organización y fueron el motor que impulsó a todos a participar.
La actividad contó con la colaboración y acompañamiento del Área de Ambiente, Canotaje Las Flores, Bomberos Voluntarios, Laguna La Blanca, CFI, Dirección de Deportes, Desarrollo humano entre otras instituciones y organizaciones que, edición tras edición, demuestran su compromiso con el cuidado de los espacios naturales.
“Además de las tareas de limpieza, la jornada fue una oportunidad para compartir momentos de integración, promover la conciencia ambiental y disfrutar de la belleza de la laguna, reafirmando que el trabajo conjunto entre vecinos, instituciones y autoridades es la clave para lograr resultados visibles y duraderos”, resaltaron desde la comuna.
“A todos los participantes y entidades que hicieron posible esta 5° edición, nuestro más sincero agradecimiento. Sigamos cuidando, entre todos, nuestros espacios naturales”, completaron.
