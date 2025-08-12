En un nuevo intento por destrabar la paritaria, el Gobierno bonaerense presentó una oferta salarial mejorada a los gremios docentes. La propuesta, que se debatió en una reunión virtual, contempla un incremento total del 5% en dos cuotas: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, calculado sobre los sueldos de julio de 2025.

Nueva oferta tras el rechazo anterior

La reunión se realizó días después de que los sindicatos rechazaran una suba del 3,2% en dos tramos, al considerarla insuficiente. En esta ocasión, la administración de Axel Kicillof incluyó, además, una cláusula de monitoreo en septiembre y el compromiso de reabrir las negociaciones en octubre.

Según fuentes oficiales, el objetivo es cumplir los compromisos salariales “aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del Gobierno nacional”.

Cómo impactaría en los sueldos docentes

Con esta nueva propuesta, un maestro de grado inicial pasaría a percibir en agosto $700.000 y en octubre $713.217. Un maestro con quinta hora cobraría $882.991 y luego $900.672, mientras que un profesor con 20 módulos percibiría $905.433 y luego $927.518. En el caso de un preceptor, el sueldo sería de $600.070 en agosto y $614.690 en octubre.

De acuerdo al Ejecutivo, la actualización eleva el aumento acumulado anual para el sector al 25,9%.

Posición de los gremios

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, analizará la propuesta con sus cuerpos orgánicos y dará una respuesta oficial en las próximas horas. El objetivo sindical es cerrar el acuerdo esta misma semana, de manera que el incremento pueda liquidarse con los sueldos de agosto.

Tras el encuentro con los docentes, el Gobierno provincial recibirá ahora a los gremios estatales para continuar la ronda de negociaciones. Desde La Plata ratificaron que la prioridad es “sostener el diálogo” con todos los sectores y garantizar la actualización salarial antes de fin de año.