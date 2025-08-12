Provincia ofreció a docentes una suba en dos tramos: cómo quedarían los salarios
Provincia lanzó una nueva oferta salarial a docentes bonaerenses y promete volver a negociar en octubre. Entrá a la nota y enterate cuánto cobrarían.Política12 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
En un nuevo intento por destrabar la paritaria, el Gobierno bonaerense presentó una oferta salarial mejorada a los gremios docentes. La propuesta, que se debatió en una reunión virtual, contempla un incremento total del 5% en dos cuotas: 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, calculado sobre los sueldos de julio de 2025.
Nueva oferta tras el rechazo anterior
La reunión se realizó días después de que los sindicatos rechazaran una suba del 3,2% en dos tramos, al considerarla insuficiente. En esta ocasión, la administración de Axel Kicillof incluyó, además, una cláusula de monitoreo en septiembre y el compromiso de reabrir las negociaciones en octubre.
Según fuentes oficiales, el objetivo es cumplir los compromisos salariales “aún en el contexto de dificultad financiera que provocan las decisiones y políticas del Gobierno nacional”.
Cómo impactaría en los sueldos docentes
Con esta nueva propuesta, un maestro de grado inicial pasaría a percibir en agosto $700.000 y en octubre $713.217. Un maestro con quinta hora cobraría $882.991 y luego $900.672, mientras que un profesor con 20 módulos percibiría $905.433 y luego $927.518. En el caso de un preceptor, el sueldo sería de $600.070 en agosto y $614.690 en octubre.
De acuerdo al Ejecutivo, la actualización eleva el aumento acumulado anual para el sector al 25,9%.
Posición de los gremios
El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, analizará la propuesta con sus cuerpos orgánicos y dará una respuesta oficial en las próximas horas. El objetivo sindical es cerrar el acuerdo esta misma semana, de manera que el incremento pueda liquidarse con los sueldos de agosto.
Tras el encuentro con los docentes, el Gobierno provincial recibirá ahora a los gremios estatales para continuar la ronda de negociaciones. Desde La Plata ratificaron que la prioridad es “sostener el diálogo” con todos los sectores y garantizar la actualización salarial antes de fin de año.
Causa Vialidad: Cristina acusó irregularidades en decomiso de bienes
A horas del embargo, Cristina Fernández de Kirchner denunció irregularidades y cuestiona el cálculo millonario. La pulseada judicial que sacude a la política.
Campaña sucia: Kicillof denunció fake news del Gobierno
Axel Kicillof explotó contra Javier Milei por difundir mentiras electorales. “Es roñosa y usan recursos públicos”. Enterate cómo fue el cruce que derivó en denuncia.
El Gobierno avanza con la desregulación del INTA pese al rechazo en Diputados
Javier Milei eliminó la Dirección Nacional del INTA y concentró poder en la Presidencia. La oposición había rechazado el decreto días atrás. Todos los detalles.
Magario: “Milei frenó 80 escuelas, con Kicillof ya construimos 270”
La vicegobernadora bonaerense remarcó los avances del gobierno de Axel Kicillof en infraestructura escolar, planes de vivienda y entrega de escrituras, y criticó la paralización de obras por parte de Javier Milei.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.