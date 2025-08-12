Elecciones PBA: el campo exige su lugar en la Legislatura

Elecciones bonaerenses: el campo exige su lugar en la Legislatura
El campo bonaerense busca llegar a la Legislatura con candidatos propios. Reclaman respuestas por retenciones, infraestructura y falta de representación.Política12 de agosto de 2025Pamela Orellana
A un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el cierre de listas dejó a dirigentes y productores del campo en posiciones decisivas para la Legislatura bonaerense. Andrés De Leo, Andrea Passerini, Pedro Vigneau, Ariel Bianchi, Guillermo MacLoughlin y otros aparecen en las nóminas con la intención explícita de llevar al recinto las demandas productivas que sienten quedaron fuera del debate.
Rutas, puertos y mano de obra
Andrés De Leo, el exsenador y candidato por la sexta sección con Somos Buenos Aires, trazó la agenda territorial: “Tenemos que trabajar muchísimo en rutas que están muy mal, en la logística de salida de los productos al puerto de Bahía Blanca y en unificar la tasa de red vial que cobran la mayoría de los municipios. También es clave mejorar los caminos rurales”.
Sobre empleo y conectividad subrayó: “Hace falta recuperar el trabajo rural de calidad, y para eso necesitamos conectividad, no solo física, sino también digital. Hoy es muy difícil encontrar mano de obra en muchas zonas porque no hay señal de telefonía ni acceso a internet”.
Andrés De Leo, candidato por la sexta sección con Somos Buenos Aires.
“Orfandad” y representación rural
Andrea Passerini, candidata a senadora provincial por la cuarta sección dentro de Potencia y productora lechera, explicó su decisión como respuesta a “una sensación de vacío político”: “Encontré el espacio, si no, no lo hubiera sido [candidata]... Con todos estos movimientos hubo un reacomodamiento político que dejó a mucha gente sin representación. Me di cuenta de que era parte de esa orfandad”. Sobre el origen de su salto, contó: “Tomamos mate y todavía ni sabíamos que Potencia se iba a llamar Potencia. Ahí dije: ‘Acá hay algo diferente’”.
Por la cuarta sección electoral, Pedro Vigneau aparece como una figura clave. Economista agrario y productor de Bolívar, Vigneau fue presidente de Aapresid y de Maizar, además de haber ocupado cargos en Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri. En la actual gestión de Javier Milei, tuvo un breve paso como subsecretario bajo Fernando Vilella, pero quedó relegado con la llegada de Juan Pazo a la Secretaría de Bioeconomía. Ahora busca su lugar como senador provincial.
En tanto, Ariel Bianchi, ingeniero agrónomo y productor de Conesa, encabeza la lista de diputados provinciales por la segunda sección. Bianchi dejó la producción agrícola hace tres años para dedicarse a la ganadería y es parte de un sector autoconvocado crítico de las gremiales tradicionales. Como él mismo dice, “el productor chico ya vendió todo”, y denuncia que el modelo fiscal actual empuja a los pequeños productores a desaparecer.
Los candidatos de Potencia, Pedro Vigneau y Felix Lonigro, junto a María Eugenia Talerico.
Agenda productiva compartida
Aun desde espacios distintos, los candidatos comparten reclamos sobre tributos y regulación. Guillermo MacLoughlin, candidato a diputado por la segunda sección (Partido Demócrata en alianza con el Partido Libertario), afirmó: “Creo que estoy en un momento de mi vida en el que tengo que darle algo a la sociedad. Vengo de las fuerzas conservadoras y liberales, de las ideas fundacionales del país. Eso es lo que reivindica a Milei. Él lo que hizo fue popularizarlas”.
Sobre prioridades fue claro: “Levantar las regulaciones de la economía y liberar la fuerza de la producción. No solo eliminar restricciones o derechos de exportación, sino también frenar el ahogo de ingresos brutos a nivel provincial y las altas tasas municipales”.
Reclamos que vuelven a sonar
El reclamo rural se repite: impuestos, retenciones, infraestructura vial y conectividad. Raúl Victores, productor de San Pedro, resumió el malestar: “La Argentina está en el infierno intentando subir al purgatorio, y en el medio está la producción agropecuaria que sustenta al país”.
Sobre las retenciones expresó sin ambages: “Veinte años de retenciones y nadie explica dónde fue esa plata”. Victores agregó que percibe falta de interlocución política: “Lo veo confuso, entre candidatos virtuales y no virtuales... Nadie en la región le habla al campo”.
