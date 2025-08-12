Entrevista GLP. Ghi: "El Estado debe corregirse, no desarticularse"
El intendente de Morón dijo que el armado local de Fuerza Patria busca canalizar el descontento social frente a las políticas nacionales y reafirmó sus ejes de gestión en seguridad, infraestructura y vivienda.Videos - Entrevistas12 de agosto de 2025Mariana Portilla
–Tras la habilitación judicial de la lista de Fuerza Patria en Morón, ¿cuál es el objetivo central que persiguen con este armado electoral en el contexto local?
El objetivo es interpretar y ser un instrumento de expresión del descontento que generan, en amplios sectores de la sociedad, las políticas del actual gobierno nacional. Un rumbo que castiga a los trabajadores, a las pymes, a los universitarios, que deprime el ingreso de los jubilados y maltrata a los profesionales de la salud.
–¿Cómo se integraron las distintas fuerzas y referentes dentro de este espacio, en medio de las tensiones entre usted y Martín Sabbatella?
La integración se dio a partir de un espacio de diálogo y encuentro. Como en todo armado de lista, hubo momentos de mayor o menor tensión, pero finalmente encontramos un punto de síntesis porque hoy está en debate qué tipo de Estado queremos. Y nosotros queremos uno eficiente, ágil, transparente y humano, que genere condiciones para el desarrollo, que atienda a las desigualdades, corrija asimetrías y promueva la igualdad de oportunidades.
Un Estado que garantice el acceso a bienes sociales esenciales como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Sabemos que no siempre se lo hace de la mejor manera, pero en lugar de desarticularlo, hay que corregirlo y fortalecerlo.
Lucas Ghi junto al ministro Augusto Costa.
–¿Qué mensaje le daría hoy a los vecinos de Morón para que acompañen o sigan acompañando este armado político?
El mensaje está vinculado a un rumbo y a la ratificación de una relación. Nuestro compromiso es con los problemas de Morón. Tenemos la atención y la energía enfocadas en la realidad local, en mejorar la seguridad, seguir invirtiendo en prevención como nunca antes. Este martes, por ejemplo, incorporaremos una flota de 20 patrulleros para reforzar la capacidad preventiva en nuestros barrios.
También seguimos trabajando en infraestructura: alcanzar el 100% de cloacas, lograr en el corto plazo el 100% de agua potable, pavimentar todas las calles, desarrollar nueva infraestructura deportiva, ampliar el acceso a la vivienda con programas de construcción y mejorar el equipamiento sanitario. Todo lo que contribuya a la calidad de vida de nuestro pueblo siempre será prioridad para este gobierno.
Entrevista GLP. Gustavo Pulti: "La primera propuesta de Acción Marplatense es hacernos responsables y estar presentes en la ciudad"
El diputado provincial y candidato a primer concejal en General Pueyrredón destacó la necesidad de “retomar una agenda de prioridades” para los vecinos, con ejes en transporte, salud, ordenamiento territorial y preservación del patrimonio arquitectónico, junto a un mayor protagonismo del Concejo Deliberante.
Entrevista GLP. La secretaria Baffoni destacó el financiamiento provincial para la obra que "frenará la erosión costera" en Patagones
El intendente Ricardo Marino y la Secretaría de Obras Públicas avanzan con un proyecto clave para “contener el avance del río”. La iniciativa buscará proteger la infraestructura dañada y garantizar la seguridad y calidad de vida de los vecinos en las zonas más afectadas, donde la erosión amenaza con deteriorar calles y propiedades.
Entrevista GLP. Bilbao: "El veto presidencial es un acto indignante y un destrato brutal hacia las personas con discapacidad"
La diputada bonaerense y titular de la Comisión de Discapacidad cuestionó la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia. “Deja a este sector a merced del abandono y el desamparo”, advirtió.
Entrevista GLP. Franco Balcarce, secretario de Hacienda y candidato en Patagones, busca "brindar soluciones viables a los vecinos"
El actual funcionario municipal y candidato a primer concejal por Fuerza Patria afirmó que su objetivo es trasladar su experiencia en la gestión al Concejo Deliberante para garantizar que los proyectos tengan sustento económico y se transformen en beneficios concretos para Patagones.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.