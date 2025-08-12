–Tras la habilitación judicial de la lista de Fuerza Patria en Morón, ¿cuál es el objetivo central que persiguen con este armado electoral en el contexto local?

El objetivo es interpretar y ser un instrumento de expresión del descontento que generan, en amplios sectores de la sociedad, las políticas del actual gobierno nacional. Un rumbo que castiga a los trabajadores, a las pymes, a los universitarios, que deprime el ingreso de los jubilados y maltrata a los profesionales de la salud.

–¿Cómo se integraron las distintas fuerzas y referentes dentro de este espacio, en medio de las tensiones entre usted y Martín Sabbatella?

La integración se dio a partir de un espacio de diálogo y encuentro. Como en todo armado de lista, hubo momentos de mayor o menor tensión, pero finalmente encontramos un punto de síntesis porque hoy está en debate qué tipo de Estado queremos. Y nosotros queremos uno eficiente, ágil, transparente y humano, que genere condiciones para el desarrollo, que atienda a las desigualdades, corrija asimetrías y promueva la igualdad de oportunidades.

Un Estado que garantice el acceso a bienes sociales esenciales como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Sabemos que no siempre se lo hace de la mejor manera, pero en lugar de desarticularlo, hay que corregirlo y fortalecerlo.

Lucas Ghi junto al ministro Augusto Costa.

–¿Qué mensaje le daría hoy a los vecinos de Morón para que acompañen o sigan acompañando este armado político?

El mensaje está vinculado a un rumbo y a la ratificación de una relación. Nuestro compromiso es con los problemas de Morón. Tenemos la atención y la energía enfocadas en la realidad local, en mejorar la seguridad, seguir invirtiendo en prevención como nunca antes. Este martes, por ejemplo, incorporaremos una flota de 20 patrulleros para reforzar la capacidad preventiva en nuestros barrios.

También seguimos trabajando en infraestructura: alcanzar el 100% de cloacas, lograr en el corto plazo el 100% de agua potable, pavimentar todas las calles, desarrollar nueva infraestructura deportiva, ampliar el acceso a la vivienda con programas de construcción y mejorar el equipamiento sanitario. Todo lo que contribuya a la calidad de vida de nuestro pueblo siempre será prioridad para este gobierno.

