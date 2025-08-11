Bilbao: "El veto presidencial es un acto indignante y un destrato brutal hacia las personas con discapacidad"

La diputada bonaerense y titular de la Comisión de Discapacidad cuestionó la decisión de Javier Milei de vetar la Ley de Emergencia. “Deja a este sector a merced del abandono y el desamparo”, advirtió.

Anahí Bilbao
Anahí Bilbao, diputada del bloque UCR+Cambio Federal.

-En su rol de presidenta de la Comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, ¿cómo recibió la noticia del veto presidencial a la Ley de Emergencia?

El veto presidencial va a contramano de los derechos de las personas con discapacidad. La decisión del Poder Ejecutivo deja a este sector de la sociedad a merced del abandono y el desamparo. Es un acto indignante, un destrato brutal que lo vemos en cada familia que decidió salir a la calle para alzar la voz y visibilizar el reclamo.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue sancionada en el Congreso con amplia mayoría. Hubo un consenso generalizado y esto no puede pasarse por alto.

-¿Cómo impacta este veto en el vínculo entre el Estado y quienes dependen de sus políticas para garantizar condiciones mínimas de vida digna? 

La decisión del Ejecutivo se contrapone con el rol insustituible que debe cumplir el Estado en torno a las personas con discapacidad, contribuyendo al desarrollo de una vida plena y autónoma. La situación es alarmante por varios motivos: la crisis de los talleres protegidos y de los centros de día, la falta de actualización en los valores de los peculios.

Allí hay un denominador común: la ausencia manifiesta de respaldo estatal. Cabe aclarar en este contexto el rol que cumplen las administraciones municipales en la mayoría de los casos, los familiares, las ONG, las diferentes instituciones que se ocupan de la problemática,haciendo un enorme esfuerzo para acompañar a las personas con discapacidad y bregando por una mejor calidad de vida.

Anahí BilbaoLa comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad es presidida por la diputada Bilbao.

-¿Cómo interpretó el hecho de que el veto haya sido total, y no parcial o con observaciones? ¿Lo considera un gesto político deliberado? 

El veto total pone de manifiesto una insensibilidad absoluta y un alto desconocimiento de la realidad de las personas con discapacidad, la lucha de sus familias y el aporte invaluable que hacen a la sociedad.

-Por último, ¿cuál es el mensaje que le gustaría transmitirle hoy a las personas con discapacidad y a sus familias, frente a esta situación? 

El mensaje es de empatía y solidaridad. Las personas con discapacidad y sus entornos familiares no están solos. por el contrario, estamos a su lado acompañándolos en este momento de complejidad extrema.

Una muestra de ello es la tarea que llevamos cabo en la Comisión de Asuntos de la Personas con Discapacidad en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, donde trabajamos en iniciativas parlamentarias tendientes a reconocer la autonomía de las personas con discapacidad y sus derechos.

