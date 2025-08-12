El Gobierno avanza con la desregulación del INTA pese al rechazo en Diputados

Causa Vialidad: Cristina acusó irregularidades en decomiso de bienes
Javier Milei eliminó la Dirección Nacional del INTA y concentró poder en la Presidencia. La oposición había rechazado el decreto días atrás. Todos los detalles.Política12 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El Ejecutivo eliminó la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y transfirió sus funciones directamente a la Presidencia del organismo. La medida, oficializada este martes mediante el Decreto 571/2025 publicado en el Boletín Oficial, fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
La decisión llega apenas una semana después de que la Cámara de Diputados rechazara, en una sesión de más de 12 horas, cinco decretos de facultades delegadas emitidos por el Gobierno. Entre ellos, el 462/2025, que modificaba el estatus jurídico del INTA y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), transformándolos en organismos desconcentrados bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Pese al rechazo parlamentario, el Ejecutivo ratificó que sostendrá las reformas implementadas. “Es medio ridícula la situación… Si te delegan y después te rechazan cuando utilizás la delegación, es como una cosa medio ilógica”, cuestionó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
La norma suprime la estructura de primer nivel operativo que representaba la Dirección Nacional, cuyas funciones ahora dependerán exclusivamente del Presidente del Instituto. Según el texto, todas las menciones de la Resolución INTA N° 513/2019 referidas a la Dirección Nacional deberán entenderse como atribuidas a la Presidencia.
El Gobierno argumentó que las competencias de ambos cargos se superponían, lo que justificaba la unificación de funciones para “reducir la burocracia administrativa”. Francos defendió la medida al señalar que el INTA contaba con “unos seis mil empleados y tres mil automóviles”, calificando la estructura como “insostenible”.
El INTA es reconocido por su labor en investigación y extensión agropecuaria, siendo un actor central en el desarrollo tecnológico del campo argentino. Con esta reforma, la conducción del organismo queda concentrada en la figura del Presidente, asistido por un Consejo Técnico que define los lineamientos científico-técnicos.
El decreto aclara que, mientras se concluye la reestructuración, se mantendrán vigentes las áreas y dotaciones de la Dirección Nacional eliminada, así como sus cargos y suplementos actuales.
Además del 462/2025, la Cámara de Diputados votó en contra de otros cuatro decretos: el 345/2025 (organismos culturales), el 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 461/2025 (Secretaría de Transportes). Todos formaban parte del paquete de reformas impulsado por el oficialismo para reducir estructuras y gasto público.
