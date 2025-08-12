La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, volvió a cuestionar con dureza las decisiones del presidente Javier Milei en materia de inversión pública.

En una de sus publicaciones, aseguró que “Milei frenó la construcción de 80 escuelas públicas. Con Axel ya construimos 270”. Según la funcionaria, esta situación refleja “dos modelos de gobierno: uno que ajusta y recorta el presupuesto en educación y desarrollo, y otro que invierte, propone y acompaña a sus vecinos”.

Milei frenó la construcción de 80 escuelas públicas. Con Axel ya construimos 270.



Una muestra más de que existen dos modelos de gobierno: uno que ajusta y recorta el presupuesto en educación y desarrollo, y otro que invierte, propone y acompaña a sus vecinos. Elijamos el camino… pic.twitter.com/hrYwYdpBh7 — Verónica Magario (@magariovero) August 11, 2025

Magario llamó a “elegir el camino de crecimiento y comunidad” y convocó a la ciudadanía a “sumar fuerzas para frenar a Milei y defender el futuro este 7 de septiembre”.

Escrituras para familias de La Plata y Villa Gesell

En otra intervención, la vicegobernadora destacó la entrega de escrituras a familias de La Plata y Villa Gesell.

Resaltó que este documento “no es solo un papel, es el reconocimiento de un derecho, la protección de un hogar y la esperanza de un futuro mejor”.

Para Magario, la regularización dominial representa “un paso fundamental para tener seguridad y la tranquilidad de una casa propia” y volvió a insistir en la necesidad de “seguir sumando fuerzas para defender el derecho al hogar”.

Obras públicas y Plan Buenos Aires Hábitat

En su tercera publicación, la vicegobernadora apuntó directamente contra la política de infraestructura del Gobierno nacional: “Milei frenó todas las obras públicas, pero nosotros no paramos”.

Afirmó que la Provincia no solo retomó las obras que le correspondían a la Nación, sino que también “hace un gran esfuerzo para seguir trabajando junto a Silvina Batakis y Axel Kicillof con el Plan Buenos Aires Hábitat”.

Para Magario, “la infraestructura es el motor de desarrollo de los bonaerenses, y la construcción de viviendas es la posibilidad de un futuro seguro y con más oportunidades de progresar”.

En este sentido, criticó lo que denominó “la motosierra y el abandono del pueblo” y advirtió que “esa es una decisión política de la que nosotros no queremos ser cómplices”.

Un llamado político y social

Las tres publicaciones confluyen en un mismo mensaje: la defensa de la obra pública, la educación y el derecho a la vivienda como ejes centrales de la gestión provincial, frente a lo que Magario describe como un modelo nacional de recorte y ajuste.

Su convocatoria a “sumar fuerzas” busca articular un mensaje de campaña que contraste logros provinciales con políticas nacionales, en un contexto electoral marcado por la confrontación de modelos.