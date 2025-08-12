Magario: “Milei frenó 80 escuelas, con Kicillof ya construimos 270”
La vicegobernadora bonaerense remarcó los avances del gobierno de Axel Kicillof en infraestructura escolar, planes de vivienda y entrega de escrituras, y criticó la paralización de obras por parte de Javier Milei.Política12 de agosto de 2025Andrés Montero
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, volvió a cuestionar con dureza las decisiones del presidente Javier Milei en materia de inversión pública.
En una de sus publicaciones, aseguró que “Milei frenó la construcción de 80 escuelas públicas. Con Axel ya construimos 270”. Según la funcionaria, esta situación refleja “dos modelos de gobierno: uno que ajusta y recorta el presupuesto en educación y desarrollo, y otro que invierte, propone y acompaña a sus vecinos”.
Milei frenó la construcción de 80 escuelas públicas. Con Axel ya construimos 270.— Verónica Magario (@magariovero) August 11, 2025
Una muestra más de que existen dos modelos de gobierno: uno que ajusta y recorta el presupuesto en educación y desarrollo, y otro que invierte, propone y acompaña a sus vecinos. Elijamos el camino… pic.twitter.com/hrYwYdpBh7
Magario llamó a “elegir el camino de crecimiento y comunidad” y convocó a la ciudadanía a “sumar fuerzas para frenar a Milei y defender el futuro este 7 de septiembre”.
Escrituras para familias de La Plata y Villa Gesell
En otra intervención, la vicegobernadora destacó la entrega de escrituras a familias de La Plata y Villa Gesell.
Resaltó que este documento “no es solo un papel, es el reconocimiento de un derecho, la protección de un hogar y la esperanza de un futuro mejor”.
Para Magario, la regularización dominial representa “un paso fundamental para tener seguridad y la tranquilidad de una casa propia” y volvió a insistir en la necesidad de “seguir sumando fuerzas para defender el derecho al hogar”.
Obras públicas y Plan Buenos Aires Hábitat
En su tercera publicación, la vicegobernadora apuntó directamente contra la política de infraestructura del Gobierno nacional: “Milei frenó todas las obras públicas, pero nosotros no paramos”.
Afirmó que la Provincia no solo retomó las obras que le correspondían a la Nación, sino que también “hace un gran esfuerzo para seguir trabajando junto a Silvina Batakis y Axel Kicillof con el Plan Buenos Aires Hábitat”.
Para Magario, “la infraestructura es el motor de desarrollo de los bonaerenses, y la construcción de viviendas es la posibilidad de un futuro seguro y con más oportunidades de progresar”.
En este sentido, criticó lo que denominó “la motosierra y el abandono del pueblo” y advirtió que “esa es una decisión política de la que nosotros no queremos ser cómplices”.
Un llamado político y social
Las tres publicaciones confluyen en un mismo mensaje: la defensa de la obra pública, la educación y el derecho a la vivienda como ejes centrales de la gestión provincial, frente a lo que Magario describe como un modelo nacional de recorte y ajuste.
Su convocatoria a “sumar fuerzas” busca articular un mensaje de campaña que contraste logros provinciales con políticas nacionales, en un contexto electoral marcado por la confrontación de modelos.
Elecciones bonaerenses: el campo exige su lugar en la Legislatura
El campo bonaerense busca llegar a la Legislatura con candidatos propios. Reclaman respuestas por retenciones, infraestructura y falta de representación.
Paritarias bonaerenses: nueva oferta para docentes y estatales
La Provincia mejoró su oferta salarial a docentes y mantiene negociaciones con estatales. La paritaria bonaerense busca cerrarse antes del viernes.
“Un reverendo hijo de p…”: fuerte acusación de un exembajador contra Macri
Diego Guelar criticó con dureza al expresidente por el acuerdo con Javier Milei y lo señaló como principal responsable del derrumbe político del PRO.
Autoridades de mesa en Buenos Aires: todo sobre capacitación, viáticos y responsabilidades
Comienzan las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en 135 municipios bonaerenses. Conocé cuánto cobrarán y cuáles son sus funciones.
Rugby Championship: Los Pumas y All Blacks se miden en Córdoba
Los Pumas reciben a Nueva Zelanda en Córdoba por el Rugby Championship. Conocé la lista de jugadores y cómo conseguir tu entrada para el partido.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Nuevo ranking de intendentes reacomoda el mapa político
Una nueva encuesta en el GBA dejó subas, caídas y un ascenso que pocos esperaban. El tablero político del conurbano se mueve fuerte: Todos los números.