Hospital Garrahan: nuevo paro y fuerte reclamo salarial

Paro y marcha del Garrahan por la sanción urgente de la emergencia pediátrica

Los trabajadores del Hospital Garrahan cumplen este miércoles un nuevo paro total de actividades por 24 horas y se movilizan para exigir la aprobación definitiva y aplicación inmediata de la Ley de Emergencia Pediátrica, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

Medidas votadas en asamblea

La Junta Interna de ATE en el hospital definió la jornada de protesta en una asamblea realizada días atrás. El plan de lucha incluye:

Paro total de actividades desde las 7 de la mañana.

Movilización a las 10.30 hacia la sede central de la obra social Unión Personal (Tucumán 949).

Reclamo por el fin de los copagos adicionales aplicados desde el 1 de agosto a afiliados estatales.

Pedido de aumento salarial inmediato y refuerzo del presupuesto.

Críticas al gobierno y a la obra social

El secretario general de la Junta Interna, Alejandro Lipcovich, apuntó contra el presidente Javier Milei: “Anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Por eso es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya”.

Lipcovich advirtió que la rebaja salarial se profundiza con los nuevos cobros extra de Unión Personal: “Al descuento por ley le sumaron precio para cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa. Hay compañeros suspendiendo prácticas porque no pueden pagarlas”.

Una crisis que se agrava

El dirigente gremial sostuvo que “los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del hospital” y alertó que no hay fecha para que el Senado trate la emergencia pediátrica.

Por su parte, el secretario adjunto Gerardo Oroz calificó los copagos como “una práctica extorsiva” y denunció que “discriminan entre afiliados a UPCN y quienes no lo son”.

Continuidad del plan de lucha

La medida de fuerza de este miércoles se suma a las protestas realizadas durante la sesión en Diputados que otorgó media sanción a la ley.

Los trabajadores también confirmaron su participación este sábado 16 en el Plenario Nacional de Sindicatos combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados.