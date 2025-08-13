Mercado en alerta: licitación por $15 billones define tasas y dólar
El Gobierno enfrenta un vencimiento gigante y el mercado espera señales en tasas y dólar. Claves de la licitación. Todos los detalles que tenes que saber.Economía13 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El Ministerio de Economía afronta este miércoles uno de los exámenes más exigentes del año: renovar deuda en moneda local por casi $15 billones. La operación, que ofrecerá once instrumentos en pesos, llega en un contexto de tasas altas, presión sobre la liquidez bancaria y un dólar que se mantiene estable tras varias semanas de tensión cambiaria.
Un mercado atento al "roll over" y las tasas
Según datos oficiales, la mitad de los vencimientos está en manos del Banco Central (BCRA). El foco de los analistas está puesto en cuánto logrará renovar el Tesoro y cuánta liquidez quedará liberada para el sistema.
Desde Grupo SBS advirtieron que el nivel de encajes subió el 1° de agosto y las entidades tuvieron que inmovilizar más pesos en el BCRA, por lo que se espera un roll over menor al 100%. “La licitación puede servir para que los bancos recompongan encajes tras la caída de la curva pesos”, sumaron en Outlier.
Impacto sobre el dólar y la curva en pesos
El dato clave es que, si la renovación no es total, ingresarán más pesos al mercado, lo que puede influir en las tasas y el tipo de cambio. En las últimas ruedas, el dólar tuvo presión bajista por el atractivo del carry trade tras la suba de tasas.
Juan Manuel Franco, de Grupo SBS, señaló: “Estaremos atentos no solo a la tasa sino al roll over, para ver cómo se modifica la liquidez y el efecto sobre el dólar”.
Tope a las Lecap más cortas y plazos más largos
En esta licitación, el Gobierno busca estirar plazos para evitar que se concentren vencimientos a corto plazo. Por eso, las Lecap al 12 de septiembre y 30 de septiembre tienen un tope de $3 y $4 billones respectivamente.
Outlier explicó que esta estrategia busca que los inversores opten por instrumentos más largos. En licitaciones anteriores, más del 68% se concentró en plazos de menos de 30 días.
El menú de bonos y la jugada del BCRA
Entre los instrumentos en oferta hay Lecap con vencimientos hasta febrero de 2026, Boncer ajustados por CER, un bono dólar linked y letras a tasa TAMAR. El BCRA, en paralelo, habilitará pases activos para que los bancos puedan obtener liquidez usando estos títulos como garantía, evitando así presiones en el mercado secundario.
Para Portfolio Personal Inversiones, la duración de los títulos ofrecidos (25 y 43 días para los más cortos) indica que Finanzas busca aliviar presiones en el tramo corto de la curva a tasa fija, alineándose con rendimientos ya elevados en el mercado.
Claves que mira la City
- Nivel de roll over y liquidez liberada
- Tasas convalidadas en un contexto de volatilidad
- Efecto sobre el dólar y el carry trade
- Comportamiento de los bancos tras la suba de encajes
El consenso en la City es que el resultado de esta licitación marcará el pulso de las próximas semanas para el mercado de pesos, las tasas y el dólar.
