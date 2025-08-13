Fuerza Patria cruza a Milei por las obras en Buenos Aires

A menos de un mes de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, Fuerza Patria aceleró su despliegue territorial y digital en la provincia de Buenos Aires con un mensaje directo contra el Gobierno nacional. El frente liderado por Axel Kicillof denunció la paralización de más de mil obras públicas por parte de La Libertad Avanza y llamó a “sumar fuerzas” para frenar el ajuste.

Mensajes en redes y denuncias por las obras

Este martes, el espacio difundió un nuevo video en el que acusa a la gestión de Javier Milei de haber detenido proyectos clave, lo que obligó a la provincia a continuar con fondos propios. “Milei inunda la campaña de mentiras pero la realidad no puede taparse: el Gobierno ‘Nacional’ frenó más de 1.000 obras y Axel tiene 593 en marcha”, dice una de las publicaciones.

En otra réplica, desde cuentas bonaerenses de Fuerza Patria reforzaron: “Milei no se cansa de mentir, pero hay una realidad que no puede esconder. Su gobierno paró más de 1.000 obras y el de Kicillof tiene 593 en marcha. Si queremos construir un futuro mejor, tenemos que #SumarFuerzas para frenar a Milei el 7 de septiembre”.

La vicegobernadora Verónica Magario, candidata en la Tercera Sección, apuntó a la educación: “Milei frenó la construcción de 80 escuelas públicas. Axel ya construyó 270. Una muestra más de que existen dos modelos de gobierno: uno que ajusta y recorta el presupuesto en educación y desarrollo, y otro que invierte, propone y acompaña a sus vecinos”.

Encuentro en el PJ nacional

La ofensiva digital fue precedida por una reunión en la sede del Partido Justicialista nacional, en Matheu 130, donde confluyeron dirigentes de Fuerza Patria, organizaciones sociales y sindicatos bonaerenses. El objetivo fue coordinar acciones de campaña para las elecciones provinciales y nacionales.

En el encuentro se definió como prioridad “concientizar a la población sobre la importancia de ir a votar” y buscar una mayoría en el Congreso que permita “frenar los embates” del Gobierno y “recuperar derechos” perdidos.

Según señalaron desde el PJ, Cristina Fernández de Kirchner mantiene un rol activo en la estrategia electoral, y su presencia -virtual- se espera en actos clave. El gobernador Kicillof también subió el tono y acusó a Milei de llevar adelante una “campaña roñosa” llena de fake news.

Expectativa por la lista nacional

Mientras tanto, el armado nacional de Fuerza Patria está a la espera de una reunión entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof para definir los nombres bonaerenses. El plazo para presentar listas vence este domingo, y la intención es evitar tensiones como las ocurridas en el cierre provincial.

Entre los posibles candidatos para encabezar figuran Máximo Kirchner, respaldado por intendentes como Julián Álvarez y Leonardo Nardini; Sergio Massa, líder del Frente Renovador; y Federico Achával, intendente de Pilar, con apoyo transversal.

Kicillof dejó claro que “no hay veto para nadie” y pidió encontrar “la mejor expresión” que contenga a todos los sectores. “Tiene que ser algo expresivo de todos los sectores y que contenga a todos”, sostuvo.

Con la cuenta regresiva hacia el 7 de septiembre y un escenario polarizado entre el oficialismo bonaerense y Milei, Fuerza Patria combina mensajes de gestión y llamados a la unidad para sostener el control en la provincia y proyectar fuerza hacia las legislativas nacionales.