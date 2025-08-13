Echarren y Bianco inauguraron el nuevo salón de usos múltiples en el Centro Universitario

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, recibió la visita del ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Juntos entregaron equipamiento tecnológico e inauguraron las mejoras en el Centro Universitario de Castelli, una obra realizada a través del aporte del programa Puentes.

“Es un lugar soñado, impensado en nuestra ciudad con gran cantidad de impresoras 3D y equipamiento de última generación, para profesionalizar cada día más a nuestros jóvenes en materia de diseño e inteligencia artificial”, expresó el jefe comunal.

También se firmó el acuerdo con alumnos del último año de la secundaria, quienes realizarán pasantías laborales en distintas áreas del municipio -y sector privado- dándole lugar a su primer contacto con el ámbito laboral.

“Es importante destacar que “Puentes”, propone acercar carreras universitarias con perfiles productivo a los municipios para que todos los vecinos tengan ofertas educativa a su alcance”, sentenció Echarren.

En el marco de la inauguración, Bianco señaló: “Tenemos la satisfacción de que lo que estamos poniendo en marcha hoy les va a servir a las y los jóvenes para mejorar su posibilidad de trabajar y estudiar. Ese es el objetivo de Puentes: que quienes quieran estudiar puedan hacerlo y que se generen capacidades en los municipios, para fomentar el arraigo”.

El funcionario agregó: “Hacemos hincapié en carreras que tengan que ver con las necesidades productivas de las localidades y permitan una salida laboral rápida. Trabajamos junto a las y los intendentes en la identificación de esas demandas, por eso a tres años del inicio de Puentes ya estamos dictando carreras en 80 municipios”.

Inaugurado en octubre de 2024 por el gobernador Axel Kicillof, el Centro Universitario de Castelli suma dos impresoras para la sala de impresoras 3D y equipamiento para la de robótica. Asimismo, se realizaron mejoras edilicias que brindan más comodidades a la comunidad educativa y se incorporó mobiliario.

A partir de este segundo semestre de 2025 será posible cursar en el centro la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento a través de Puentes.

Participaron en la actividad el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Padín, el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico y coordinador del programa Puentes, Juan Brardinelli, y otras autoridades provinciales y municipales.