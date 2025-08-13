Desde X, la vicegobernadora Verónica Magario comentó "Lo advertimos y no nos equivocamos: Milei lleva adelante una campaña sucia llena de noticias falsas con la intención de sembrar dudas de cara a las elecciones del 7 de septiembre".

En ese sentido, explicó "El cambio de los lugares de votación no fue una decisión del Gobierno provincial ni del Gobernador, sino una medida tomada por la Justicia Nacional Electoral. Esta modificación estaba prevista desde hace más de un año para el 26 de octubre, pero fue adelantada para el 7 de septiembre, generando inevitable confusión entre las y los votantes".

"Frente a las operaciones, elegimos la verdad y la transparencia. Este 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a cuidar el voto y poner un límite a la manipulación", comentó.

Kicillof también apuntó contra Milei

"Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa. Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial. Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal", dijo el gobernador.

"El 7 de septiembre los bonaerenses se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta muy “oscura”, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria, una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia. Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de la patria que esta gente desprecia: #FuerzaPatria", dijo Kicillof.

"Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente", dijo.