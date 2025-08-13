Magario: "Milei lleva adelante una campaña sucia llena de noticias falsas"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo que "Milei tiene la intención de sembrar dudas de cara a las elecciones del 7 de septiembre".Política13 de agosto de 2025Soledad Castellano
Desde X, la vicegobernadora Verónica Magario comentó "Lo advertimos y no nos equivocamos: Milei lleva adelante una campaña sucia llena de noticias falsas con la intención de sembrar dudas de cara a las elecciones del 7 de septiembre".
En ese sentido, explicó "El cambio de los lugares de votación no fue una decisión del Gobierno provincial ni del Gobernador, sino una medida tomada por la Justicia Nacional Electoral. Esta modificación estaba prevista desde hace más de un año para el 26 de octubre, pero fue adelantada para el 7 de septiembre, generando inevitable confusión entre las y los votantes".
"Frente a las operaciones, elegimos la verdad y la transparencia. Este 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a cuidar el voto y poner un límite a la manipulación", comentó.
Kicillof también apuntó contra Milei
"Dijimos que esta iba a ser una campaña roñosa; no nos equivocamos. Milei y sus empleados quieren ganar las elecciones mintiendo y haciendo trampa. Aclaro: el cambio en los lugares de votación NO fue decidido por el Gobierno provincial. Fue una decisión, que cuestionamos, de la Justicia Federal", dijo el gobernador.
"El 7 de septiembre los bonaerenses se van a encontrar en el cuarto oscuro con una boleta muy “oscura”, de color violeta, que ataca a jubilados y discapacitados, a la universidad y a la industria, una boleta con candidatos impresentables que no conocen ni recorren la Provincia, una boleta del presidente que se la pasa en Estados Unidos pero abandona a Bahía Blanca y a cada ciudad de la Provincia. Pero habrá también una boleta para frenar a Milei, una boleta con los colores de la patria que esta gente desprecia: #FuerzaPatria", dijo Kicillof.
"Cortala Milei, ya te descubrieron todos: sos un estafador. Dediquen el tiempo y los recursos a reparar el daño que están haciéndole al país y a la gente", dijo.
Massa bajó su candidatura y apuesta a la unidad a días del cierre de listas
A días del cierre de listas, Sergio Massa baja su candidatura y agita la rosca política. El peronismo se reacomoda para las legislativas 2025.
Atentado a Cristina: piden 15 años para Uliarte y Sabag
La querella de Cristina Kirchner exigió 15 años de cárcel para Uliarte y Sabag Montiel por el intento de magnicidio. No acusarán a Carrizo. Todos los detalles.
Hospital Garrahan: nuevo paro y fuerte reclamo salarial
El Hospital Garrahan para y marcha contra el ajuste: exigen sanción urgente de la emergencia pediátrica y aumento salarial inmediato. Todos los detalles.
Passaglia exhibe los resultados de la gestión HECHOS en una gira que trasciende la Segunda Sección
HECHOS apuesta a gestión y desarrollo: el candidato Manuel Passaglia recorre distritos, escucha vecinos y desafía la polarización política en la región.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Paritarias bonaerenses: nueva oferta para docentes y estatales
La Provincia mejoró su oferta salarial a docentes y mantiene negociaciones con estatales. La paritaria bonaerense busca cerrarse antes del viernes.
Encuesta expone a Milei frente a su propio electorado
El estilo combativo de Milei prende alarmas: encuesta muestra que hasta sus seguidores ven rasgos autoritarios y riesgo de violencia. Todos los números.