Agosto caliente para los ahorristas: subas de hasta 16 puntos en las tasas de plazos fijos
En medio de un apretón monetario y mayor competencia por captar depósitos, las entidades aplicaron fuertes aumentos.Economía14 de agosto de 2025Andrés Montero
En agosto, el mercado bancario argentino vivió un marcado ajuste en las tasas nominales anuales (TNA) que se pagan por los plazos fijos en pesos. El incremento promedio fue de 8,92 puntos porcentuales respecto de los valores del 1° de junio, pero en varios casos la mejora superó los 13 puntos.
El movimiento se dio en un contexto de mayor competencia por captar depósitos, impulsado por la necesidad de las entidades de retener liquidez en medio de un escenario de apretón monetario y colocaciones de deuda por parte del Gobierno.
Los líderes de las subas
De los 28 bancos relevados, Banco Meridian S.A. encabezó la lista: su TNA saltó de 27,50% a 43,50%, con un incremento de 16 puntos porcentuales.
El Banco de la Nación Argentina y el Banco Hipotecario S.A. también destacaron, con subas de 13,5 puntos. En el caso del Hipotecario, la tasa llegó a 45,5%, el valor más alto de todo el grupo.
Otras alzas relevantes fueron las del Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., que pasó de 29,50% a 42,85% (+13,35 puntos), el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco Bica S.A., ambos con incrementos de 13 puntos, alcanzando 44% y 42%, respectivamente.
También sobresalió el Banco Voii S.A., con una mejora de 13,5 puntos (de 30,50% a 44%), y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., que subió 12,75 puntos y quedó en 43%.
Aumentos de dos dígitos
Otros bancos aplicaron subas importantes, aunque algo menores a las anteriores:
Banco Credicoop Cooperativo Limitado: de 30,25% a 42% (+11,75 puntos).
Banco CMF S.A.: de 33% a 44% (+11 puntos).
Banco Mariva S.A.: de 33% a 44% (+11 puntos).
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.: de 32% a 44% (+12 puntos).
Banco de Corrientes S.A.: de 30,25% a 41% (+10,75 puntos).
En tanto, Reba Compañía Financiera S.A. pasó de 34% a 43% (+9 puntos).
Ajustes moderados
En el segmento medio, las subas oscilaron entre 5 y 9 puntos:
Banco Macro S.A.: de 30% a 38% (+8 puntos).
Banco del Sol S.A.: de 31,50% a 40% (+8,5 puntos).
Banco Julio S.A.: de 31% a 38% (+7 puntos).
Banco Santander Argentina S.A.: de 28% a 35% (+7 puntos).
Banco Comafi S.A.: de 32% a 39% (+7 puntos).
Banco Provincia de Tierra del Fuego: de 34% a 40,5% (+6,5 puntos).
Banco BBVA Argentina S.A.: de 30% a 35% (+5 puntos).
Banco Dino S.A.: de 31% a 35% (+4 puntos).
Bibank S.A.: de 35% a 39% (+4 puntos).
Banco de la Provincia de Buenos Aires: de 30,50% a 35% (+4,5 puntos).
Mínimos incrementos y una excepción
Los aumentos más bajos fueron:
Banco del Chubut S.A.: de 35,50% a 38% (+2,5 puntos).
Banco de la Ciudad de Buenos Aires: de 29,25% a 31% (+1,75 puntos).
La excepción en este panorama de subas fue el Banco Masventas S.A., que recortó su TNA de 35,50% a 25%, una caída de 10,5 puntos porcentuales.
El contexto detrás de las subas
La actualización de tasas coincide con la estrategia del Gobierno de reforzar la absorción de pesos mediante colocaciones de deuda, buscando evitar presiones sobre el dólar y contener movimientos en el sistema financiero.
La competencia entre entidades fue evidente: mientras algunos bancos grandes aplicaron ajustes moderados, las instituciones más pequeñas o con estrategias más agresivas de captación ofrecieron las tasas más elevadas, incluso alcanzando o superando el 44% anual.
De esta forma, el mercado de plazos fijos quedó dividido entre los grandes jugadores, que priorizaron estabilidad, y los bancos medianos y chicos, que se volcaron a tasas récord para atraer depósitos.
