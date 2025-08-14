Tras el paro, el Gobierno confirmó aumento a personal universitario
Tras el paro nacional, el Gobierno confirmó un aumento y sumas fijas para docentes y no docentes de universidades. Mirá cuánto van a cobrar.Política14 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, anunció este miércoles un incremento del 7,5% en los salarios de docentes y no docentes de universidades nacionales, que se aplicará entre septiembre y noviembre.
Qué incluye la medida
Según el comunicado oficial, con los haberes de agosto se incorporará un 3,95% de aumento. Además, el personal no docente recibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.
En el caso de los docentes, las dedicaciones exclusivas también percibirán una suma fija de $25.000, mientras que para el resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios se asignará de manera proporcional.
El contexto del anuncio
La medida se conoció dos días después del paro nacional que dejó vacías las aulas en más de 50 universidades de todo el país. La protesta, convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU) y otras 24 organizaciones gremiales, reclamó mejoras salariales y mayor presupuesto para el sector.
Con la consigna “basta de salarios debajo de la línea de pobreza”, los gremios advirtieron que la situación salarial pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio.
Lo que dice el Gobierno
En su comunicado, la cartera dirigida por Sandra Pettovello recordó que en 2024 se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Además, subrayó que desde diciembre de 2023 se otorgó un aumento extraordinario acumulado del 345%, siguiendo la pauta salarial de la Administración Pública Nacional. Entre enero de 2024 y mayo de 2025, el incremento total alcanzó el 111%.
El ministerio también mencionó que en octubre de 2024 se había ofrecido un 6,8% de aumento —rechazado por los sindicatos— que igualmente se aplicó.
