La gestión del intendente Juan Ibarguren atraviesa días de alta tensión en Pinamar. Al escándalo por la ex tesorera grabada llevándose dinero del Palacio Municipal, se le sumó ahora un conflicto clave con los guardavidas, que iniciaron un plan de lucha ante la falta de propuesta salarial por parte del Ejecutivo local, a días del inicio formal de la temporada de verano.

El detonante fue la ausencia total de una oferta de recomposición salarial en el marco de las paritarias municipales. Frente a ese escenario, la Asociación de Guardavidas de Pinamar dio aviso al Ministerio de Trabajo bonaerense y activó medidas de fuerza, en un contexto que los trabajadores vinculan directamente con el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno local.

“Cuando hemos visto que funcionarios de recaudación se roban el dinero municipal, pretenden ajustar sobre nuestro sector y no lo aceptamos ni lo vamos a aceptar”, sostuvo Fernando Espinach, dirigente del gremio, en declaraciones radiales.

El escándalo que reavivó la crisis

Espinach hizo referencia al caso de Norma Beatriz Watson, ex tesorera municipal, quien fue registrada por cámaras de seguridad guardándose en su cartera fajos de billetes por al menos 7 millones de pesos. Si bien Ibarguren dispuso su apartamiento del cargo, el episodio abrió una crisis política más profunda.

Tesorera de Pinamar se guarda dinero municipal.

En el Concejo Deliberante, el peronismo logró sumar el acompañamiento de concejales del PRO críticos del intendente para avanzar en una auditoría ampliada, que busca investigar los movimientos financieros del último año. Según plantean algunos ediles, el faltante de dinero podría ser muy superior al monto que trascendió inicialmente.

El impacto político del escándalo también alcanzó al oficialismo local. La concejal de La Libertad Avanza, Camila Merlo, reconoció que el caso de la tesorera provocó “un quiebre en la dinámica diaria del equipo” de gobierno que encabeza Ibarguren.

Reclamos salariales y playas en riesgo

En paralelo a las auditorías, el conflicto con los guardavidas escaló con rapidez. Desde el gremio denunciaron que el municipio propuso una recomposición salarial del 0%, lo que implicaría que los trabajadores cobren lo mismo que la temporada pasada.

“El municipio pretende que realicemos nuestro trabajo con el salario del año pasado”, afirmó Espinach, quien remarcó que la situación resulta aún más grave en un distrito donde las tasas municipales se actualizan por inflación.

El dirigente fue más allá y alertó sobre una situación crítica: aseguró que las playas de Pinamar están inhabilitadas como balnearios por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires debido a incumplimientos del municipio en los parámetros mínimos exigidos para el servicio de guardavidas. “En esta pretensión de ajuste, el municipio ha incumplido la normativa vigente”, advirtió.

Críticas acumuladas a la gestión

Tal como viene registrando GRUPOLAPROVINCIA.COM, el conflicto actual se suma a una serie de cuestionamientos que pesan sobre la administración de Ibarguren y también sobre la gestión anterior de Martín Yeza. Desde la oposición denuncian impuestos elevados, barrios abandonados, un sistema de salud en crisis y obras inconclusas, como una rotonda que demandó una fuerte inversión sin llegar a completarse.

Martín Yeza y Juan Ibarguren.

En diálogo con este medio, el concejal de Fuerza Patria, Gregorio Estanga, fue categórico al referirse al caso Watson: “Estamos frente a un desfalco general, que es generado por los responsables que son los primeros responsables de la Municipalidad, que son los intendentes”, en alusión directa a Ibarguren y Yeza.

En una entrevista previa con GLP, Estanga sostuvo que “el sistema de salud está totalmente deteriorado” y cuestionó que, pese a una alta cobrabilidad de tasas, los servicios sigan siendo deficientes. También apuntó contra el discurso oficial del “no hay plata”, al remarcar que Pinamar es un municipio con recursos.

Mientras avanzan las auditorías y continúan las protestas, el conflicto con los guardavidas amenaza con impactar de lleno en la temporada de verano, la principal fuente de ingresos del distrito.