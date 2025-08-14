Becas Progresar 2025: requisitos, montos y cómo inscribirse paso a paso
El programa nacional ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para completar estudios secundarios, terciarios, universitarios o formación profesional.Argentina14 de agosto de 2025Andrés Montero
El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación y la gestión de ANSES, puso en marcha la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025. Este programa ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para que puedan finalizar estudios secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en oficios estratégicos en todo el país. Una de las novedades de este año es la incorporación de instituciones privadas a la línea de educación obligatoria, siempre que ofrezcan títulos oficiales y cumplan con criterios de gratuidad o arancel voluntario limitado.
Actualmente, más de 726.000 estudiantes son beneficiarios del plan y se espera que, con esta nueva etapa de inscripción, la cobertura educativa siga en aumento.
¿Qué son las Becas Progresar?
El programa Progresar brinda un ingreso mensual para acompañar la trayectoria académica de jóvenes que buscan terminar la secundaria, avanzar en carreras de nivel superior o aprender oficios con alta demanda laboral. Sus tres líneas principales son:
Progresar Obligatorio: para quienes necesitan concluir la educación secundaria.
Progresar Superior: destinada a estudios terciarios y universitarios.
Progresar Trabajo: orientada a capacitaciones laborales.
En 2025 se incorpora, de forma excepcional, la participación de establecimientos privados en la línea de educación obligatoria.
Fechas de inscripción
Las fechas clave para postularse este año son:
Finalización de la Educación Obligatoria: del 4 de agosto al 1 de septiembre.
Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.
Estos plazos son válidos en todo el país y la información oficial puede consultarse en las páginas de ANSES y la Secretaría de Educación.
Quiénes pueden inscribirse
Pueden acceder a las Becas Progresar:
Jóvenes de 16 a 24 años cumplidos.
Estudiantes de secundaria, terciarios, universidades nacionales y programas de formación laboral.
Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.
Aspirantes con ingresos personales o familiares que no superen tres veces el salario mínimo, vital y móvil.
Excepciones:
Instituciones privadas pueden sumarse en educación obligatoria si poseen títulos oficiales y cumplen con requisitos de gratuidad o arancel voluntario.
En la línea Progresar Trabajo, desde este año se considera solo el ingreso personal del solicitante.
Los titulares de pensión no contributiva por invalidez quedan exceptuados de algunos requisitos socioeconómicos.
Cómo anotarse paso a paso
Acceder a la web de Progresar
Ingresar a la plataforma oficial y elegir la línea de beca (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).
Registrarse con CUIL y contraseña, o crear un usuario nuevo si es la primera vez.
Completar datos personales
Actualizar la información solicitada.
Adjuntar la documentación respaldatoria en caso de discapacidad o condición de refugiado mayor de 24 años.
Responder la encuesta obligatoria
Completar el formulario confidencial disponible en la plataforma.
Cargar datos académicos
Indicar institución, carrera o nivel de estudios.
Aceptar los términos y condiciones y finalizar el formulario.
Descargar el comprobante
Guardar la constancia de inscripción como respaldo.
Montos y fechas de cobro en 2025
Los montos vigentes desde agosto de 2025 son:
Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales.
Progresar Superior: $28.000 en el primer año y $35.000 desde el segundo.
Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.
Progresar Trabajo: $28.000 mensuales.
El pago se acredita todos los meses en la cuenta bancaria declarada por el estudiante, generalmente entre los primeros y segundos días hábiles de cada mes. Las fechas exactas pueden consultarse en mi ANSES.
Repudio gremial al ataque israelí contra periodistas en Gaza
La CTA condenó el asesinato de 5 periodistas en Gaza y en Argentina piden arresto de Netanyahu por crímenes de guerra. Todos los detalles de la denuncia.
Paro universitario: no arranca el segundo cuatrimestre
Universidades en paro total: docentes y no docentes frenan el inicio de clases y advierten que enfrentarán el veto de Milei en las calles. Todos los detalles.
Crisis sanitaria: nuevo paro y marcha del Garrahan
Trabajadores del Garrahan paran y marchan contra copagos y por la ley de emergencia pediátrica. El conflicto con Milei se calienta. Todos los detalles.
Universidades lanzan una semana de lucha por salarios y financiamiento
La medida de fuerza refleja la crisis salarial y presupuestaria universitaria, mientras crece la incertidumbre por el tratamiento y posible veto del proyecto de financiamiento en el Senado.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Congreso avanza en la investigación por el fentanilo letal
Diputados busca que Salud y ANMAT den explicaciones por las 90 muertes con fentanilo contaminado. El caso golpea al sistema sanitario. Todos los detalles.
Máximo llamará a internas y desata otra pulseada en el peronismo bonaerense
Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense y vuelve a tensionar al peronismo. La disputa con el sector que lidera Kicillof y el rol clave de Cristina.