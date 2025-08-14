Abrió la convocatoria de las Becas Progresar 2025

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Educación y la gestión de ANSES, puso en marcha la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2025. Este programa ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para que puedan finalizar estudios secundarios, terciarios, universitarios o capacitarse en oficios estratégicos en todo el país. Una de las novedades de este año es la incorporación de instituciones privadas a la línea de educación obligatoria, siempre que ofrezcan títulos oficiales y cumplan con criterios de gratuidad o arancel voluntario limitado.

Actualmente, más de 726.000 estudiantes son beneficiarios del plan y se espera que, con esta nueva etapa de inscripción, la cobertura educativa siga en aumento.

¿Qué son las Becas Progresar?

El programa Progresar brinda un ingreso mensual para acompañar la trayectoria académica de jóvenes que buscan terminar la secundaria, avanzar en carreras de nivel superior o aprender oficios con alta demanda laboral. Sus tres líneas principales son:

Progresar Obligatorio: para quienes necesitan concluir la educación secundaria.

Progresar Superior: destinada a estudios terciarios y universitarios.

Progresar Trabajo: orientada a capacitaciones laborales.

En 2025 se incorpora, de forma excepcional, la participación de establecimientos privados en la línea de educación obligatoria.

Fechas de inscripción

Las fechas clave para postularse este año son:

Finalización de la Educación Obligatoria: del 4 de agosto al 1 de septiembre.

Educación Superior y Progresar Enfermería: del 18 de agosto al 5 de septiembre.

Estos plazos son válidos en todo el país y la información oficial puede consultarse en las páginas de ANSES y la Secretaría de Educación.

Quiénes pueden inscribirse

Pueden acceder a las Becas Progresar:

Jóvenes de 16 a 24 años cumplidos.

Estudiantes de secundaria, terciarios, universidades nacionales y programas de formación laboral.

Argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país.

Aspirantes con ingresos personales o familiares que no superen tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

Excepciones:

Instituciones privadas pueden sumarse en educación obligatoria si poseen títulos oficiales y cumplen con requisitos de gratuidad o arancel voluntario.

En la línea Progresar Trabajo, desde este año se considera solo el ingreso personal del solicitante.

Los titulares de pensión no contributiva por invalidez quedan exceptuados de algunos requisitos socioeconómicos.

Cómo anotarse paso a paso

Acceder a la web de Progresar

Ingresar a la plataforma oficial y elegir la línea de beca (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería).

Registrarse con CUIL y contraseña, o crear un usuario nuevo si es la primera vez.

Completar datos personales

Actualizar la información solicitada.

Adjuntar la documentación respaldatoria en caso de discapacidad o condición de refugiado mayor de 24 años.

Responder la encuesta obligatoria

Completar el formulario confidencial disponible en la plataforma.

Cargar datos académicos

Indicar institución, carrera o nivel de estudios.

Aceptar los términos y condiciones y finalizar el formulario.

Descargar el comprobante

Guardar la constancia de inscripción como respaldo.

Montos y fechas de cobro en 2025

Los montos vigentes desde agosto de 2025 son:

Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales.

Progresar Superior: $28.000 en el primer año y $35.000 desde el segundo.

Progresar Enfermería: $35.000 mensuales.

Progresar Trabajo: $28.000 mensuales.

El pago se acredita todos los meses en la cuenta bancaria declarada por el estudiante, generalmente entre los primeros y segundos días hábiles de cada mes. Las fechas exactas pueden consultarse en mi ANSES.