Gelené y Kreplak inauguraron el nuevo CAPS "Héctor Muñiz"

El acto contó con la participación de la familia del recordado profesional. También estuvieron presentes la viceministra de Salud provincial, Alexia Navarro; los directores de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi y Mario Díaz; el secretario de Salud Pública, Eduardo Zapata; la directora de Políticas Sanitarias, Xenia Forconi; el director del Hospital local, Juan Tibiletti; otras autoridades municipales y provinciales; personal de salud; comunidad en general.





Luego de la recorrida por las flamantes instalaciones, se realizó el corte de cintas y el descubrimiento de dos placas recordatorias y alusivas a este momento tan significativo que fue bendecido además por el Cura Párroco Eduardo Campion. Previo a esto, se puso en valor una ambulancia destinada al Hospital Zonal General de Las Flores.

En el momento de las palabras, el intendente Gelené celebró esta posibilidad de seguir, aun en situaciones económicas complejas, con realizaciones que permiten continuar con el desarrollo y el crecimiento local, que transforman la ciudad y les brindan soluciones a los vecinos, descentralizando la atención y garantizando un derecho tan fundamental como es el acceso a la salud pública, gratuita y de calidad.

Por su parte, el ministro Kreplak detalló las funcionalidades de este nuevo Centro de Salud – el 193 que se inaugura en la Provincia - y remarcó el acompañamiento permanente del gobierno bonaerense para con los municipios para fortalecer el sistema de salud y llegar con más prevención.

En la jornada también se presentaron nuevos equipamientos que son un ecógrafo y dos electrocardiógrafos gestionados por la Secretaría de Salud municipal a través del Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.) con apoyo del Ministerio de Salud. Asimismo, una Juegoteca que es posible a partir de la articulación de la Dirección de Políticas Sanitarias con la Fundación Banco Provincia; entre tantos otros avances de relevancia para el funcionamiento del Centro.

Finalizado el acto, las autoridades se dirigieron al Hospital donde recorrieron las distintas dependencias y conocer la labor que se realiza a diario, en función de seguir trabajando mancomunadamente en beneficio de la población.

Detalles del CAPS

El área programática del nuevo CAPS, ubicado en Av. 17 de Octubre y Pasteur, fue estudiada y evaluada para contener en el territorio varios requerimientos de la población; además por su cercanía a la Escuela de Nivel Primario, al Centro de Promoción Comunitaria al que asisten niños y niñas desde los 2 hasta los 12 años, al Hogar Convivencial de Niños, por ser un sector donde se nuclea mucha población de adultos mayores, y donde está en proceso de finalización un barrio con 72 viviendas mediante el cual se incorporarán otras familias al área.

Las especialidades a desarrollarse serán odontología, odontopediatría, clínica médica, pediatría, médica generalista, psicología adultos, psicología infantil, ginecología, obstetricia, consultorio IVE, nutrición, entre otras. En meses venideros y una vez culminada las habilitaciones necesarias, estará funcionando un vacunatorio donde la población podrá contar con la inmunización en marco del calendario obligatorio.

Asimismo, se trabaja de manera territorial y articulada con Agentes Sanitarios Municipales y Promotores de Salud de Provincia, llevando desde el CAPS hacia afuera mediante las atenciones y los cuidados de la salud necesarios.