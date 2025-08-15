Restricciones, ausencias y ataques: Milei se lanzó en PBA

El presidente Javier Milei desembarcó anoche en La Plata para dar inicio formal a la campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. Con motosierra en mano y un discurso cargado de descalificaciones al kirchnerismo y al gobernador Axel Kicillof, el mandatario presentó a los ocho candidatos que encabezarán las listas del oficialismo provincial.

Desde el escenario del club Atenas, a solo siete cuadras de la Casa de Gobierno bonaerense, Milei buscó instalar el nuevo eslogan: “Kirchnerismo, nunca más”, frase que repitió junto a una serie de insultos y “nunca más” dirigidos a políticas, figuras y conceptos asociados al peronismo.

“Nunca más a servirse de los impuestos para financiar aparatos políticos. Nunca más a sobreprecios en obras públicas inexistentes. Nunca más vecinos asesinados por la puerta giratoria del garantismo. Nunca más proteger a los delincuentes. En definitiva, kirchnerismo nunca más”, lanzó, sin mencionar la controversia que ha generado en los últimos días la banalización de esa consigna histórica contra los crímenes de la dictadura.

En medio de la característica violencia discursiva que incluyó tildar al mandatario bonaerense de "tirano de aldea", "enano comunista", así como el llamado a "sacar a patadas" al kirchnerismo de la provincia señalando a sus militantes y referentes como "zombis, termos y cabezas de pulpo", Milei también pidió "un aplauso enorme para El Jefe —su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia— que ha cumplido con la tarea titánica de organizar la Libertad Avanza".

Restricciones a la prensa y ausencias en primera fila

El evento dejó otra postal llamativa: el ingreso a la prensa estuvo fuertemente restringido. Por orden directa de Presidencia, periodistas y fotógrafos fueron obligados a permanecer detrás de una valla a 30 metros de la entrada. Recién durante el discurso de Milei se permitió a un reducido grupo tomar imágenes a distancia, con la condición de retirarse minutos después.

“Fue el peor acto de Milei en el que me tocó trabajar”, admitió un fotógrafo que aguardó horas sin poder realizar su cobertura. Mientras tanto, el estadio —con capacidad para 3.500 personas— no llegó a colmarse, a pesar del acceso libre para el público.

En paralelo, llamó la atención la ausencia del asesor Santiago Caputo y su grupo de “Las Fuerzas del Cielo”, pese a que el propio Caputo fue el autor del nuevo eslogan de campaña.

Presentación de candidatos y mensajes duros

El armado bonaerense, liderado por Sebastián Pareja, incluyó la presentación de los ocho candidatos seccionales: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava), hermano del vocero presidencial. Cada uno brindó un breve discurso, con críticas al kirchnerismo como denominador común. Liberman incluso se definió como “la persona más antikirchnerista del país”.

“Hace años que veo al kirchnerismo defender a los delincuentes y usurpar. En Mar del Plata creamos una patrulla municipal para proteger a los vecinos; ¿qué hizo el kirchnerismo? Me denunció penalmente. No hay tibios: el 7 de septiembre hay que decir nunca más al garantismo idiota y a los privilegios”, expresó el intendente Montenegro.

La militancia libertaria reforzó el clima con cánticos contra el peronismo, incluido uno que aludió de manera directa al fallecido expresidente Néstor Kirchner: “Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiamos de ideas”.

Kicillof, en modo gestión

Mientras Milei encabezaba su acto partidario, el gobernador Axel Kicillof mantuvo una agenda de gestión en la Región Capital junto a intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, que integra Fuerza Patria. La actividad oficial incluyó reuniones y recorridas, marcando un contraste entre la campaña libertaria y el enfoque de gestión territorial del mandatario bonaerense.