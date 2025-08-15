La recuperación mensual no alcanza: el consumo masivo retrocede frente a 2024.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, basado en datos de Scanntech recopilados en 756 puntos de venta, el consumo masivo en julio de 2025 creció 3,4% respecto a junio, pero presenta una caída interanual de 4,3% frente a julio de 2024.

La cantidad de tickets emitidos subió 2,1% y las unidades por ticket aumentaron 0,6%, reflejando un comportamiento más controlado de los hogares en sus compras.

Diferencias por región

El AMBA mostró un crecimiento del 6,6% en consumo y del 6,4% en facturación respecto al mes anterior.

En el interior del país, la variación mensual fue más pronunciada: consumo +9,3% y facturación +10,1%, destacando un fuerte impulso fuera de la capital.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó: “En un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en los precios, los hogares reponen con regularidad y en volúmenes más ajustados a la necesidad inmediata, sin la urgencia de acopiar”.

Comportamiento según formato de tienda

El desempeño varió según el tipo de comercio:

Self-Independiente: +15,1% en consumo, ticket promedio $10.811

Autoservicio grande: +17,6%, ticket promedio $9.845

Autoservicio mediano: +21,3%, ticket promedio $7.566

Autoservicio chico: +21,4%, ticket promedio $6.795

Di Pace señaló: “La estabilidad relativa de precios reduce el incentivo al adelantamiento del gasto y permite reasignar ingresos hacia otros rubros, como servicios. El desafío para las empresas será adaptarse a un mercado más estable, pero con menor volumen por compra”.

Evolución por categorías

En la comparación interanual de julio 2025 vs 2024:

Facturación: Alimentos 63,6% → 64,0%; Bebidas 20,6% → 20,8%; Cuidado personal 8,4% → 8,1%; Limpieza 7,4% → 7,2%

Consumo (unidades): Alimentos 46,8% → 48,2%; Bebidas 45,8% → 43,8%; Cuidado personal 1,9% → 2,0%; Limpieza 5,5% → 6,0%

Cambios en los patrones de compra

El informe destaca que, tras un 2024 marcado por inercia inflacionaria y acumulación defensiva de stock, en 2025 los consumidores reponen con mayor regularidad y menor volumen.

Di Pace agregó: “Incluso con los movimientos del dólar en julio, la conducta defensiva del año pasado no se replicó. La demanda actual exige una mayor rotación de productos y deja en segundo plano el stockeo”.