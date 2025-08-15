Consumo masivo: sube respecto a junio, pero sigue por debajo del año pasado
A pesar de la recuperación mensual impulsada por el interior del país y los autoservicios más pequeños, el consumo masivo no logra revertir la caída interanual, reflejando cambios en los hábitos de compra de los hogares.Economía15 de agosto de 2025Andrés Montero
Según un relevamiento de la consultora Focus Market, basado en datos de Scanntech recopilados en 756 puntos de venta, el consumo masivo en julio de 2025 creció 3,4% respecto a junio, pero presenta una caída interanual de 4,3% frente a julio de 2024.
La cantidad de tickets emitidos subió 2,1% y las unidades por ticket aumentaron 0,6%, reflejando un comportamiento más controlado de los hogares en sus compras.
Diferencias por región
El AMBA mostró un crecimiento del 6,6% en consumo y del 6,4% en facturación respecto al mes anterior.
En el interior del país, la variación mensual fue más pronunciada: consumo +9,3% y facturación +10,1%, destacando un fuerte impulso fuera de la capital.
Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó: “En un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en los precios, los hogares reponen con regularidad y en volúmenes más ajustados a la necesidad inmediata, sin la urgencia de acopiar”.
Comportamiento según formato de tienda
El desempeño varió según el tipo de comercio:
Self-Independiente: +15,1% en consumo, ticket promedio $10.811
Autoservicio grande: +17,6%, ticket promedio $9.845
Autoservicio mediano: +21,3%, ticket promedio $7.566
Autoservicio chico: +21,4%, ticket promedio $6.795
Di Pace señaló: “La estabilidad relativa de precios reduce el incentivo al adelantamiento del gasto y permite reasignar ingresos hacia otros rubros, como servicios. El desafío para las empresas será adaptarse a un mercado más estable, pero con menor volumen por compra”.
Evolución por categorías
En la comparación interanual de julio 2025 vs 2024:
Facturación: Alimentos 63,6% → 64,0%; Bebidas 20,6% → 20,8%; Cuidado personal 8,4% → 8,1%; Limpieza 7,4% → 7,2%
Consumo (unidades): Alimentos 46,8% → 48,2%; Bebidas 45,8% → 43,8%; Cuidado personal 1,9% → 2,0%; Limpieza 5,5% → 6,0%
Cambios en los patrones de compra
El informe destaca que, tras un 2024 marcado por inercia inflacionaria y acumulación defensiva de stock, en 2025 los consumidores reponen con mayor regularidad y menor volumen.
Di Pace agregó: “Incluso con los movimientos del dólar en julio, la conducta defensiva del año pasado no se replicó. La demanda actual exige una mayor rotación de productos y deja en segundo plano el stockeo”.
Luis Caputo: “No vamos a dejar que vaya algún peso al mercado”
Riesgo país, dólar y elecciones: Caputo endurece la política monetaria: no inyectará pesos ni para comprar dólares en plena tensión electoral.
Juego online en PBA: cómo detectar casinos legales y evitar fraudes
Indec: cuánto se necesita hoy para no ser pobre ni indigente
El Indec confirmó que en julio una familia tipo necesitó $1,15 millones para no ser pobre. El dato preocupa y enciende las alarmas del bolsillo.
Fuerte mensaje de la UIA al Gobierno por la economía
Rappallini lanzó un fuerte reclamo: reformas, alivio impositivo y apoyo al sector privado para competir. “No van a venir los marcianos a hacerlo”.
Becas Progresar 2025: requisitos, montos y cómo inscribirse paso a paso
El programa nacional ofrece apoyo económico a jóvenes de 16 a 24 años para completar estudios secundarios, terciarios, universitarios o formación profesional.
Entrevista GLP. Lucía Gómez: “Nuevos Aires nace para potenciar la provincia con desarrollo, arraigo, innovación y justicia territorial”
La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves destacó que Nuevos Aires es un proyecto de futuro orientado a la regionalización productiva de la provincia y subrayó que la lista de candidatos locales refleja la fortaleza de su identidad territorial.
Encuesta provincial: sorpresa en la carrera legislativa
Impacto político en Córdoba: una encuesta revela la ventaja libertaria y la pelea interna que sacude al PJ a horas del cierre de listas. Todos los números.