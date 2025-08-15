Consumo masivo: sube respecto a junio, pero sigue por debajo del año pasado

A pesar de la recuperación mensual impulsada por el interior del país y los autoservicios más pequeños, el consumo masivo no logra revertir la caída interanual, reflejando cambios en los hábitos de compra de los hogares.

Economía15 de agosto de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Supermercados consumo
La recuperación mensual no alcanza: el consumo masivo retrocede frente a 2024.

Según un relevamiento de la consultora Focus Market, basado en datos de Scanntech recopilados en 756 puntos de venta, el consumo masivo en julio de 2025 creció 3,4% respecto a junio, pero presenta una caída interanual de 4,3% frente a julio de 2024.

La cantidad de tickets emitidos subió 2,1% y las unidades por ticket aumentaron 0,6%, reflejando un comportamiento más controlado de los hogares en sus compras.

Diferencias por región

El AMBA mostró un crecimiento del 6,6% en consumo y del 6,4% en facturación respecto al mes anterior.
En el interior del país, la variación mensual fue más pronunciada: consumo +9,3% y facturación +10,1%, destacando un fuerte impulso fuera de la capital.

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó: “En un contexto de desaceleración inflacionaria y mayor previsibilidad en los precios, los hogares reponen con regularidad y en volúmenes más ajustados a la necesidad inmediata, sin la urgencia de acopiar”.

Fentanilo adulterado Diputados presentan 26 preguntas en un pedido de informeDiputados buscan respuestas: 26 preguntas sobre el fentanilo adulterado

Comportamiento según formato de tienda

El desempeño varió según el tipo de comercio:

Self-Independiente: +15,1% en consumo, ticket promedio $10.811
Autoservicio grande: +17,6%, ticket promedio $9.845
Autoservicio mediano: +21,3%, ticket promedio $7.566
Autoservicio chico: +21,4%, ticket promedio $6.795

Di Pace señaló: “La estabilidad relativa de precios reduce el incentivo al adelantamiento del gasto y permite reasignar ingresos hacia otros rubros, como servicios. El desafío para las empresas será adaptarse a un mercado más estable, pero con menor volumen por compra”.

Evolución por categorías

En la comparación interanual de julio 2025 vs 2024:

Facturación: Alimentos 63,6% → 64,0%; Bebidas 20,6% → 20,8%; Cuidado personal 8,4% → 8,1%; Limpieza 7,4% → 7,2%
Consumo (unidades): Alimentos 46,8% → 48,2%; Bebidas 45,8% → 43,8%; Cuidado personal 1,9% → 2,0%; Limpieza 5,5% → 6,0%

Cambios en los patrones de compra

El informe destaca que, tras un 2024 marcado por inercia inflacionaria y acumulación defensiva de stock, en 2025 los consumidores reponen con mayor regularidad y menor volumen.

Di Pace agregó: “Incluso con los movimientos del dólar en julio, la conducta defensiva del año pasado no se replicó. La demanda actual exige una mayor rotación de productos y deja en segundo plano el stockeo”.

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe

 

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado