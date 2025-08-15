El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó este jueves 14 de agosto al presidente Javier Milei y a un grupo de funcionarios y militantes libertarios por presuntas amenazas de muerte y hostigamiento contra la periodista Julia Mengolini.

Investigación por red de acoso y posible uso de fondos públicos

Según la denuncia, el caso incluye delitos como amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita. Además de Milei, fueron imputados la diputada nacional Lilia Lemoine, el productor Santiago Oría y el influencer Daniel Parisini, conocido como El Gordo Dan.

La Justicia busca determinar si los ataques fueron organizados desde el Gobierno y financiados con recursos del Estado. El expediente quedó a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro, que dispuso medidas para identificar y localizar a los autores de las amenazas.

Protección para la periodista y su familia

El juzgado ordenó custodia policial y la entrega de un botón antipánico a Mengolini, así como a su entorno más cercano. También se pidió a las empresas dueñas de redes sociales información sobre los posteos más violentos y los usuarios que los difundieron.

La reacción de Grabois

Juan Grabois, abogado de la periodista, publicó en X: “La Justicia investiga la utilización de fondos públicos para financiar una red de terrorismo psicológico paraestatal, y avanzó en pruebas cruciales para identificar a los autores de las amenazas. Algún límite tienen que tener. El que las hace las paga”.

Cómo comenzó el conflicto

El enfrentamiento entre Mengolini y Milei arrancó en un programa de C5N, cuando la periodista dijo: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana. No hice un juicio de valor, hice una descripción. En todo tiempo, cultura y lugar, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”.

Milei respondió desde sus redes: “Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo se** con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es usarla para perseguir opositores”.

Tras ese cruce, se viralizó un video generado con inteligencia artificial que mostraba a la periodista en una situación íntima con su hermano. Mengolini denunció que se trató de una campaña de odio planificada “desde las más altas esferas del Estado”.

En una exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad, afirmó: “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele”.