Luis Caputo: “No vamos a dejar que vaya algún peso al mercado”

En medio de la tensión previa a las elecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que el Gobierno no inyectará pesos en la economía, ni siquiera para comprar dólares, con el objetivo de evitar presiones cambiarias y mantener el ajuste monetario.

Riesgo país y temor político

En una entrevista con el canal de streaming Carajo, Caputo señaló que, pese a los avances macroeconómicos de los últimos meses, el mercado sigue “priceando un riesgo político” vinculado al temor de un cambio de rumbo.

Recordó que en diciembre el riesgo país estaba en 550 puntos y que, tras medidas como el levantamiento del cepo, la recapitalización del Banco Central, un nuevo acuerdo con el FMI y la compra de USD 5.000 millones adicionales, esperaba un nivel más cercano a 400 puntos. Sin embargo, el indicador ronda los 700.

“El mercado ve el fantasma de que vuelva el mal y el caos, y eso pesa”, afirmó. Según el ministro, la incertidumbre electoral también golpea los bonos en pesos y la deuda externa.

Defensa del esquema cambiario

Caputo defendió la flotación del dólar, señalando que su cotización puede subir o bajar sin intervención oficial. Recordó episodios previos, como en enero y julio de 2024 y en marzo de 2025, cuando la divisa tuvo saltos que luego se revirtieron.

Detalló que en julio el dólar subió 13,6%, pero que, descontando la tasa en pesos, el avance real fue menor a $100. En agosto, aseguró, ya cayó más de lo que había subido el mes anterior.

“La clave es que cuando no hay pesos en el mercado, el dólar puede subir o bajar, y esta vez volvió a pasar”, dijo, reafirmando que no se inyectará liquidez hasta después de los comicios.

Política monetaria y elecciones

El ministro insistió en que la tasa de interés es “endógena” y la definirá el mercado, pero advirtió que no convalidará aumentos de la base monetaria sin justificación. “En un contexto de ruido electoral, lo último que vamos a hacer es dejar que vayan pesos al mercado”, remarcó.

También vinculó la tasa de equilibrio a la incertidumbre legislativa: “¿Cuál es la tasa de un Congreso que te pone 12 leyes para romper el equilibrio fiscal en dos semanas? El mercado lo dirá”.

En ese marco, descartó que el Banco Central intervenga en el mercado cambiario para acumular reservas en este período. “Tampoco vamos a estar comprando dólares en esta situación porque sería inyectar también pesos”, concluyó.