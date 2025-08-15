Estalla la alianza PRO-LLA en Río Negro por candidaturas

La temperatura electoral en Río Negro llegó al punto de ebullición. El PRO y La Libertad Avanza (LLA) rompieron su acuerdo de unidad tras una áspera pelea por los lugares en las listas, mientras el oficialismo y el peronismo ya tienen definidos a sus principales candidatos para disputar los cinco escaños legislativos en juego, tres de ellos en la Cámara alta.

Oficialismo y peronismo ya juegan con sus candidatos

Juntos Somos Río Negro (JSRN), el partido del gobernador Alberto Weretilneck, buscará retener las bancas que dejan vacantes la senadora Mónica Silva y el diputado Agustín Domingo.

Weretilneck impulsó a Facundo López, su hombre de máxima confianza en la Legislatura provincial, para el Senado. La decisión dejó heridos internos, especialmente el vicegobernador Pedro Pesatti, que aspiraba a encabezar la lista.

Para fortalecer su armado, el oficialismo desempolvó el “Gran Acuerdo” que le permitió recuperar la gobernación. Esta vez, la nueva coalición “Juntos Defendemos Río Negro” sumó adhesiones del radicalismo, la Coalición Cívica-ARI y jefes comunales clave, como el de Bariloche, Walter Cortés, en el distrito más poblado de la provincia.

En la vereda opuesta, el peronismo logró una unidad a los tirones. En la versión rionegrina de Fuerza Patria confluyeron el PJ, el Frente Renovador, Kolina y el Frente Grande. El diputado Martín Soria encabezará la lista al Senado, mientras que en Diputados aún se define si el massismo se quedará con el primer lugar. Entre los que terminan mandato están Silvina García Larraburu y Martín Doñate, dos figuras que buscan seguir en carrera.

El estallido liberal-libertario

El quiebre entre el PRO y LLA se produjo este miércoles, en plena negociación de listas. Lo que iba a ser una foto de unidad junto a Republicanos Unidos y Creo Río Negro terminó en insultos y portazos.

La diputada libertaria Lorena Villaverde se autoproclamó candidata “natural” al Senado, con el visto bueno de Casa Rosada. El líder provincial del PRO, Juan Martín, aspiraba a ese lugar, alentado por un reciente guiño presidencial en redes sociales. Incluso, Javier Milei había compartido en Instagram una frase suya contra el kirchnerismo, en una publicación conjunta con Alejandro Fantino.

Pero Villaverde no cedió y respaldó la postulación del diputado Aníbal Tortoriello, exintendente de Cipolletti y fundador de Creo Río Negro, que buscará renovar su banca desde el primer lugar de Diputados, con el aval de Karina Milei.

La reacción de Juan Martín fue inmediata y furiosa: “Bancamos a Milei, pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos ni paracaidistas”. El cruce selló la ruptura, dejando al espacio liberal-libertario fracturado a semanas del cierre de listas.