Canasta familiar: las provincias más caras y más baratas
El costo de la canasta básica varía más de $75.000 según el lugar. Conocé dónde es más caro y dónde conviene llenar el changuito según un informe privado.Argentina15 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
Un informe de la consultora Analytica reveló que llenar el changuito en Argentina puede costar hasta $75.000 más según la provincia. La diferencia se da incluso con los mismos productos, marcas y presentaciones.
Cuánto cuesta la canasta familiar en cada región
En julio, la canasta básica para una familia tipo de clase media —dos adultos y dos menores— alcanzó en Santa Cruz los $769.319, el valor más alto del país. Le siguieron Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188).
En el otro extremo, Misiones fue la más barata con $691.579, seguida por Chaco ($693.219) y Formosa ($693.746). La brecha entre Santa Cruz y Misiones fue de $77.740, evidenciando un fuerte contraste en el costo de vida.
Dónde subieron más los precios en julio
El informe marcó que Jujuy fue la provincia con el mayor incremento mensual, con +3,9%. Le siguieron Catamarca y Corrientes (+2,5%). En Catamarca, el salto absoluto fue el más alto: $34.000 adicionales en un mes.
En contraste, Misiones mostró una suba de apenas 1% y Santa Cruz de 0,7%. En la Patagonia, el ritmo de aumento es menor, pero los precios de base siguen siendo los más elevados.
Los productos con mayores aumentos y bajas
El pan lactal fue el artículo que más se encareció, con subas de más del 5% en casi todo el país, salvo en Catamarca, La Rioja y Jujuy, donde rondó el 2,5%.
El azúcar tuvo alzas del 3% al 5% en la mayoría de provincias, aunque en Misiones trepó un 7,6%. El café instantáneo y las supremas de pollo subieron con más fuerza fuera de la Patagonia, donde el ajuste fue de apenas 0,3%.
Hubo también bajas: la lata de choclo cayó en Chaco (-5,5%), San Juan (-4,3%) y Formosa (-3,4%). El dulce de leche se abarató en CABA (-4,5%), Chaco (-4,4%) y el Conurbano bonaerense (-4,2%).
Por qué se amplía la brecha de precios
Según Analytica, donde los precios de base son más altos, como en la Patagonia, los aumentos mensuales tienden a ser menores. En cambio, en regiones con valores más bajos, los ajustes suelen ser más bruscos.
A esto se suma el impacto de las tensiones cambiarias de julio: el salto del dólar del 13% tuvo un traslado parcial a góndola, y los analistas advierten que el efecto completo podría notarse en agosto.
