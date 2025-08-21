Unión Liberal en la Tercera: Mansilla apunta a la transparencia, el empleo y la seguridad
El candidato a diputado por la Tercera sección, Alejandro Mansilla, detalló el plan de Unión Liberal que incluye eliminar reelecciones, reducir impuestos y crear una agencia de seguridad.Política21 de agosto de 2025Pamela Orellana
La Tercera Sección Electoral será escenario de una pulseada intensa el próximo 7 de septiembre. Allí, Alejandro Mansilla, licenciado en Ciencia Política y actual vicepresidente de Unión Liberal en la provincia de Buenos Aires, encabezará la lista de candidatos a diputados provinciales.
Radicado en Laferrere y con 15 años de militancia, aseguró que su recorrido político tuvo un giro tras quedar marginado del PJ: “Como el Partido Justicialista me cerró las puertas durante mucho tiempo, comencé a buscar algún tipo de alternativa. La fuerza política que me abrió las puertas fue la UCeDé, que después, por cuestiones de adaptarlo a los nuevos tiempos, le hemos modificado el nombre a Unión Liberal”.
Del movimiento obrero a la disputa electoral
Entre 2011 y 2016, Mansilla también se vinculó al movimiento obrero, aunque reconoció que hoy está “un poco alejado” de ese frente. En 2021 buscó una banca en la Legislatura como candidato a senador bonaerense por la Séptima Sección en la lista de Avanza Libertad, espacio que impulsaba a José Luis Espert. “Hoy me toca encabezar la lista de diputados provinciales en la Tercera”, subrayó.
Ejes de su plataforma
En el lanzamiento de campaña y presentación de la boleta, Mansilla delineó su propuesta con un tono frontal. “Comenzamos a rodar la rola en la Tercera Sección Electoral. El deber de competir por las ideas del Mercantilismo que a posterior consolidará el Liberalismo y así, con precisión política, lograr un Estado Fuerte y Soberano”, afirmó.
Sus principales iniciativas incluyen:
- Reforma constitucional para eliminar la reelección de todos los cargos provinciales y municipales. “Quienes quieran postularse nuevamente tendrán que dejar pasar cuatro años”, detalló.
- Reforma del Consejo de la Magistratura, para que “solo esté compuesto por la Familia del Derecho, sin intoxicación política, donde la Justicia pueda actuar con Libertad”.
- Eliminación del impuesto a las patentes automotor, al que calificó de “extorsivo y distorsivo”.
- Reducción del 50% en el Inmobiliario y del 30% en Ingresos Brutos.
- Creación de una Agencia de Seguridad Provincial, que, según sus palabras, “le devuelva a la Fuerza Policial el respeto y no como ocurre actualmente, que la estructura se encuentra en una encerrona ideológica que protege delincuentes y persigue agentes que cumplen con la ley”.
Candidatos de Unión Liberal.
Críticas y definiciones
En su discurso de agosto, el dirigente apuntó contra lo que denominó “el Montonerismo Setentista” y contra quienes “con la doble vara forjaron La Maldita Policía”. También buscó diferenciarse de los extremos políticos: “No tirar manteca al techo, tampoco usar motosierra. No somos malthusianos. Creemos en Colbert, Smith y List”.
Con este marco, Unión Liberal buscará instalarse en el debate electoral bonaerense con un perfil propio y un programa basado en reformas estructurales, en contraste con las dos fuerzas mayoritarias.
La Tercera, un bastión electoral clave
La Tercera Sección concentra 5,1 millones de votantes habilitados, el 35,4% del padrón bonaerense. Creada en 1983, reúne a 19 municipios del sur y oeste del conurbano, entre ellos La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda. Es la segunda sección con mayor peso electoral de la provincia y decisiva en cada elección.
