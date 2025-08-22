Tras la dramática clasificación de River Plate ante Libertad en el Estadio Monumental, Marcelo Gallardo brindó su habitual conferencia de prensa. El equipo avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores después de un empate 1-1 en los 180 minutos y un triunfo 3-1 en los penales.

“Lo viví como todos en el estadio. Aguantamos muy bien el partido, hicimos lo que teníamos pensado los primeros 30 minutos ante un rival que jugó un muy buen partido. Después del gol nuestro, jugamos bien hasta los 35 minutos. Nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño”, analizó el Muñeco.

El segundo tiempo y la expulsión de Galoppo

Gallardo destacó que la roja a Giuliano Galoppo a los 52 minutos fue determinante para la tensión que atravesó el equipo. “Ya con 10, intentamos seguir jugando igual, porque no hubo una pausa. Nos equivocamos. El empuje de la gente, estar en nuestra cancha y el deseo de ganar nos hizo confundir, es difícil dominar el partido con un hombre menos”, reconoció.

El DT también mencionó las dificultades físicas que enfrentó el plantel: “No son excusas, pero hoy la lesión de Paulo Díaz, la expulsión de Galoppo y la lesión de Driussi, la inactividad de Martínez Quarta y jugó todo el partido, todo esto generó que no lleguemos del todo bien. Cuando no se presentan favorables las cosas en la Copa Libertadores...”.

La importancia de romper la mala racha en penales

El entrenador celebró el fin de la seguidilla adversa en las definiciones desde los doce pasos. Su última victoria había sido contra Cruzeiro en la Copa Libertadores 2019.

“Más allá de alguna equivocación, los jugadores pusieron lo que había que poner y en los penales se nos da una para este lado finalmente. Donde todo era oscuro en el segundo tiempo, finalmente se hizo algo que nos iluminó. La gente también sintió que nos venía acompañando la mala energía en los penales. La gente contagió, ayudó al equipo. Finalmente, se dio y el Flaco (Armani) termina atajando el penal decisivo. No está mal una vez para este lado”, expresó.

“Había que sufrir”

Con autocrítica, Gallardo señaló: “Se nos desequilibró el partido con el gol de Robert Rojas. Parecía que todo iba a salir mal esta noche. El análisis futbolístico del segundo tiempo pasa a un segundo plano, había mucho nerviosismo, deseo de ganar en inferioridad numérica y eso nos confundió. Tenemos que recuperar la mayor cantidad de jugadores y buscar la regularidad futbolística que todos queremos. En algunos momentos, tenemos que sufrir. Y si era el día de sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea”.

El cruce con un periodista

En la conferencia, un cronista le preguntó sobre la “mala imagen” del equipo en el complemento. Gallardo se mostró molesto: “Bueno, pero ya hice el análisis, ¿viste lo que dije? Bueno, te contesté. No quiero repetir lo que ya dije. Cambiá la pregunta si querés. Ya hice el análisis del partido. ¿Sobre el segundo tiempo? Bueno, no lo perdimos. Si eso esperabas, no lo perdimos”.

Balance y lo que viene contra Palmeiras

A modo de conclusión, el DT resumió: “La noche era oscura para nosotros, así que estoy contento de haber pasado en una noche que no venía bien, sobre todo en el segundo tiempo. Voy a disfrutar de esta noche porque cuando no jugás bien y la cosa viene mal parida, hoy cayó la moneda para este lado. Tenemos que mejorar, lograr mayor regularidad en el juego. Quisimos jugar de igual manera con un hombre menos, eso nos confundió. Había que bajar un poco la espuma y ver cómo hacer para no entrar en una desesperación que nos permitiera perder el partido sin romper la estructura. Hay que hablar con los jugadores. Esperaré a recuperar a los lesionados”.

Pensando en lo que viene, Gallardo fue claro: “Vamos a enfrentarnos a un rival que es candidato a ganar la Copa, y lo vamos a enfrentar llegando de la mejor manera posible con mucha expectativa de que vamos a llegar mejor de lo que estamos hoy. Me voy a disfrutar la noche, discúlpenme”.