Mayans llamó “tonta” a Virginia Gallardo y la candidata de LLA lo cruzó en redes
El senador kirchnerista calificó de “tonta” y “estúpida” a la actriz por sus dichos sobre los sueldos legislativos. Gallardo, candidata a diputada de La Libertad Avanza, no tardó en responderle.Legislativas22 de agosto de 2025Andrés Montero
El senador kirchnerista José Mayans protagonizó este jueves un fuerte cruce con Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, luego de calificarla como “tonta” y “estúpida” por sus declaraciones sobre las dietas legislativas.
Durante su intervención en la Cámara Alta, el formoseño buscó desmentir que un senador perciba más de 10 millones de pesos. En ese marco, mencionó directamente a Gallardo: “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Virginia Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”, lanzó Mayans.
El archivo que volvió a circular
El legislador hacía referencia a un recorte de archivo de la mesa de Mirtha Legrand, donde Gallardo, con tono irónico, había afirmado que si los senadores ganaban nueve millones de pesos por mes, su vida sería sencilla: “Así yo también lo sería”, deslizó con sarcasmo.
Con la confirmación de su candidatura en octubre, ese fragmento recobró actualidad y comenzó a circular nuevamente en redes sociales, generando comentarios y polémica en torno a la remuneración de los legisladores.
La respuesta de Gallardo
La candidata de La Libertad Avanza no dejó pasar los insultos y respondió desde su cuenta de X (antes Twitter): “Más tonto y estúpido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”.
En otro posteo, amplió sus críticas: “Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón !no ganan ese dinero, van a ganar más! Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario”.
Por último, apuntó contra el trato del senador: “Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mí. Dolor país…”.
El trasfondo del debate
La discusión se dio en simultáneo con la resolución del Senado que estableció que los legisladores pasarán a percibir en bruto una dieta superior a los 10 millones de pesos. El aumento está atado a la paritaria de los trabajadores del Congreso y llevará la remuneración a unos 10,2 millones hacia finales de 2024.
En este contexto, Gallardo defendió su postura, resaltando la “desproporción” entre los beneficios de los senadores y el esfuerzo de la ciudadanía. Su candidatura por Corrientes, de la mano de Javier Milei, generó repercusión no solo en la política local sino también en el plano mediático, donde se destacó por su trayectoria artística antes de lanzarse de lleno a la arena electoral.
