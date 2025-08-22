Francos en Diputados: el informe que llega en medio del escándalo por coimas
Guillermo Francos dará su esperado informe ante Diputados en medio del escándalo por las coimas en la Agencia de Discapacidad. ¿Qué responderá?Legislativas22 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, dará su quinto informe de gestión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 27 de agosto, a las 12 horas. Esta obligación constitucional, establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional, llega en un momento especialmente tenso para el Gobierno, dado el escándalo por los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La visita de Francos será un desafío, con más de 1.200 preguntas que los legisladores de todos los bloques han preparado para interpelarlo.
El escándalo de las coimas: ¿cómo influirá en el informe?
El contexto de este informe no podría ser más complicado para el Gobierno. La crisis por el caso de las coimas en la ANDIS, que involucra a Diego Spagnuolo y una grabación comprometida que menciona a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, ha sacudido la política nacional. En el audio filtrado, Spagnuolo habla de pagos ilegales en la compra de medicamentos, lo que ha generado un fuerte reclamo de la oposición para que la hermana del presidente y el exfuncionario respondan ante el Congreso.
Además de las 1.200 preguntas que Francos recibirá de los diputados, un sector de la oposición, encabezado por el diputado del socialismo Esteban Paulón, ha pedido que Karina Milei y Spagnuolo se presenten para responder ante la Cámara. Paulón también ha presentado un proyecto para la creación de una comisión investigadora, cuyo objetivo sería esclarecer las irregularidades denunciadas en ANDIS.
Un informe en medio de otro escándalo: la crisis del fentanilo
El informe de Francos también llega en un contexto adicionalmente complicado: la creciente crisis por las muertes asociadas al fentanilo contaminado. La causa, que ya ha cobrado casi 100 vidas, sigue siendo investigada, y el Gobierno de La Libertad Avanza se encuentra bajo fuerte presión tras el desplazamiento de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos. Esta situación se ha convertido en un nuevo frente de conflictos para el oficialismo.
El miércoles, en la misma jornada en que Francos dará su informe, los diputados tratarán iniciativas que buscan crear una comisión investigadora para abordar este escándalo relacionado con la falta de controles a los laboratorios.
Francos y el desafío de su informe ante la Cámara de Diputados
El informe de gestión de Francos es parte de su obligación como jefe de Gabinete y tendrá que ser entregado en el marco de un Congreso lleno de tensiones. La visita, que fue formalmente convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será crucial para el futuro político de Francos, quien deberá lidiar con preguntas incómodas sobre temas como el escándalo de coimas y la crisis por el fentanilo.
Con la oposición cada vez más movilizada, tanto en la Cámara de Diputados como en el ámbito judicial, la jornada del miércoles será un test crucial para el Gobierno de Javier Milei.
Mayans llamó “tonta” a Virginia Gallardo y la candidata de LLA lo cruzó en redes
El senador kirchnerista calificó de “tonta” y “estúpida” a la actriz por sus dichos sobre los sueldos legislativos. Gallardo, candidata a diputada de La Libertad Avanza, no tardó en responderle.
Rechazo rotundo: el Senado se opone a la disolución de organismos estatales
El Senado rechazó los decretos del Gobierno que disolvían Vialidad Nacional, el INTA y otros organismos. La oposición une fuerzas contra el Ejecutivo.
Sesión caliente en el Senado: oposición va por el Garrahan, universidades y contra los DNUs del Ejecutivo
La Cámara alta debate la emergencia en la salud pediátrica y el financiamiento universitario. También buscará rechazar decretos que disolvieron organismos estratégicos.
Guerrera: "Sancionar la ley de Scoring y reformar la ley actual de Asistencia a la Víctima son dos cuestiones pendientes"
El titular de la Cámara de Diputados bonaerense explicó porqué es necesario saldar estas iniciativas: "Una porque quiere fortalecer la seguridad vial y promover un cambio cultural en el tránsito. La otra porque busca garantizar los derechos y garantías de las personas que han sido víctimas de delitos".
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Elecciones bonaerenses: así se verán las boletas este 7 de septiembre
Sin listas sábanas: las boletas 2025 en Provincia llegan con fotos, colores y cambios polémicos. Todo lo que tenés que saber para septiembre.
Encuesta reveló quién ganaría en las legislativas provinciales
La última encuesta muestra a Fuerza Patria y La Libertad Avanza en un duelo cerrado para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.