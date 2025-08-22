Francos en Diputados: el informe que llega en medio del escándalo por coimas

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, dará su quinto informe de gestión en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 27 de agosto, a las 12 horas. Esta obligación constitucional, establecida por el artículo 101 de la Constitución Nacional, llega en un momento especialmente tenso para el Gobierno, dado el escándalo por los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La visita de Francos será un desafío, con más de 1.200 preguntas que los legisladores de todos los bloques han preparado para interpelarlo.

El escándalo de las coimas: ¿cómo influirá en el informe?

El contexto de este informe no podría ser más complicado para el Gobierno. La crisis por el caso de las coimas en la ANDIS, que involucra a Diego Spagnuolo y una grabación comprometida que menciona a Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, ha sacudido la política nacional. En el audio filtrado, Spagnuolo habla de pagos ilegales en la compra de medicamentos, lo que ha generado un fuerte reclamo de la oposición para que la hermana del presidente y el exfuncionario respondan ante el Congreso.

Además de las 1.200 preguntas que Francos recibirá de los diputados, un sector de la oposición, encabezado por el diputado del socialismo Esteban Paulón, ha pedido que Karina Milei y Spagnuolo se presenten para responder ante la Cámara. Paulón también ha presentado un proyecto para la creación de una comisión investigadora, cuyo objetivo sería esclarecer las irregularidades denunciadas en ANDIS.

Un informe en medio de otro escándalo: la crisis del fentanilo

El informe de Francos también llega en un contexto adicionalmente complicado: la creciente crisis por las muertes asociadas al fentanilo contaminado. La causa, que ya ha cobrado casi 100 vidas, sigue siendo investigada, y el Gobierno de La Libertad Avanza se encuentra bajo fuerte presión tras el desplazamiento de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos. Esta situación se ha convertido en un nuevo frente de conflictos para el oficialismo.

El miércoles, en la misma jornada en que Francos dará su informe, los diputados tratarán iniciativas que buscan crear una comisión investigadora para abordar este escándalo relacionado con la falta de controles a los laboratorios.

Francos y el desafío de su informe ante la Cámara de Diputados

El informe de gestión de Francos es parte de su obligación como jefe de Gabinete y tendrá que ser entregado en el marco de un Congreso lleno de tensiones. La visita, que fue formalmente convocada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, será crucial para el futuro político de Francos, quien deberá lidiar con preguntas incómodas sobre temas como el escándalo de coimas y la crisis por el fentanilo.

Con la oposición cada vez más movilizada, tanto en la Cámara de Diputados como en el ámbito judicial, la jornada del miércoles será un test crucial para el Gobierno de Javier Milei.