Escándalo por coimas: Martín Menem defendió a Karina Milei
Martín Menem se despegó de Francos y salió a bancar a Karina Milei y a Lule tras el escándalo de los audios. “Pongo las manos en el fuego”, dijo.Política25 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
En medio del escándalo que sacude al Gobierno por los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rompió el silencio y salió a respaldar públicamente a Karina Milei y a su primo “Lule” Menem, ambos mencionados en las grabaciones como partícipes de una presunta red de coimas.
En declaraciones a América 24, Menem fue contundente: “Pongo las manos en el fuego por Karina, por Lule y por todos los funcionarios”, afirmó, diferenciándose así del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien había dicho días antes que “no ponía las manos en el fuego por nadie”.
Apoyo cerrado y denuncia de operación política
Martín Menem no solo negó cualquier irregularidad, sino que también apuntó contra lo que calificó como una maniobra mediática y política: “Nos vienen operando por todos lados. No puedo opinar sobre la veracidad de los audios, pero puedo decir que su contenido es falso”.
A su vez, criticó la insistencia en vincular al oficialismo con prácticas corruptas: “Tienen un embarazo psicológico con el apellido Menem. Mientras tengan la posibilidad de tirarnos barro, nos van a seguir operando”.
Con ese tono, el diputado oficialista se alineó con la estrategia del Gobierno, que busca instalar la idea de una operación para dañar al espacio en medio del calendario electoral.
Diferencias con Francos y señalamiento a la “vieja política”
El respaldo de Martín Menem a Karina y Lule no pasó desapercibido, especialmente porque marca distancia con Francos, el funcionario más dialoguista del gabinete de Milei.
Menem también agregó: “Creemos en la división de poderes y no interferimos con la Justicia. Estamos pintando de violeta un montón de lugares y toda la vieja política está en jaque”. El mensaje fue directo y cargado de tono electoral: “Estamos cerca de que un sector de la política argentina se jubile”.
“Esto no toca al Gobierno”: el mensaje de campaña
En otro tramo de la entrevista, el presidente de la Cámara de Diputados minimizó el impacto del escándalo sobre la gestión de Milei y lo enmarcó dentro de una interna electoral: “Venimos a terminar con el kirchnerismo y esto les duele. Este caso no toca a lo más alto del Gobierno. La gente sabe que estas son operaciones políticas”.
El mensaje, más allá del tono defensivo, forma parte del discurso unificado del oficialismo, que busca cerrar filas ante la escalada mediática y judicial que generó la filtración de los audios donde Spagnuolo mencionaría retornos ilegales a cambio de contratos con droguerías.
Lule Menem ya había salido a desmentir las acusaciones
Antes que Martín Menem, su primo Eduardo “Lule” Menem había utilizado su cuenta en la red social X para desligarse del escándalo. En su publicación, rechazó lo que llamó una “burda operación del kirchnerismo”, acusando a medios, periodistas y opositores de querer “manchar la honestidad” del gobierno libertario.
