Dalbón: “Cada paso que da la justicia se acerca más a la Casa Rosada”

En medio del escándalo por los audios que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Gregorio Dalbón rompió el silencio y no anduvo con vueltas: acusó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los Menem de sostener una matriz de corrupción que estaría siendo desmantelada por la justicia.

Una denuncia que apunta directo al corazón del Gobierno

Dalbón, uno de los principales abogados que impulsan la causa judicial, aseguró en diálogo radial que “cada paso que da la justicia se acerca más a la Casa Rosada”, en referencia al avance de la investigación por presuntas coimas y tráfico de influencias en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad.

“Spagnuolo no es un cuatro de copas dentro de La Libertad Avanza”, advirtió el letrado, señalando que el exdirector de la ANDIS tenía conocimiento y respaldo desde las más altas esferas del oficialismo. Además, subrayó que este caso “puede comprometer seriamente a los hermanos Milei”, en alusión a la presunta participación o conocimiento de los hechos por parte de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

“Matriz de corrupción”: el término que sacudió la escena política

Dalbón no se quedó en las generalidades. En su análisis, planteó que detrás de la gestión en la ANDIS existía una estructura armada con fines de recaudación ilegal, que, según él, involucraría al propio Presidente.

“Estamos ante una matriz de corrupción que nace desde arriba, no desde abajo”, insistió. Las declaraciones reactivaron el clima de tensión dentro del oficialismo, justo cuando el Gobierno busca contener otros frentes abiertos, como el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y los reclamos sociales por recortes presupuestarios.

Breve descargo de Lule Menem en redes sociales

Frente al avance de la causa, Eduardo “Lule” Menem se pronunció en sus redes sociales con un comunicado extenso, donde acusó al kirchnerismo de montar una operación política y negó cualquier vínculo con hechos de corrupción.

“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo”, escribió en X (ex Twitter), sumando que “algunos medios, dirigentes y periodistas” estarían usando el caso para dañar la imagen del Gobierno.