Dalbón sobre el escándalo ANDIS: “Cada paso se acerca más a la Casa Rosada”
Gregorio Dalbón fue al hueso: acusó al Gobierno de Milei de armar una red de corrupción en ANDIS y advirtió que la causa ya toca la Casa Rosada.Política25 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
En medio del escándalo por los audios que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el abogado Gregorio Dalbón rompió el silencio y no anduvo con vueltas: acusó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los Menem de sostener una matriz de corrupción que estaría siendo desmantelada por la justicia.
Una denuncia que apunta directo al corazón del Gobierno
Dalbón, uno de los principales abogados que impulsan la causa judicial, aseguró en diálogo radial que “cada paso que da la justicia se acerca más a la Casa Rosada”, en referencia al avance de la investigación por presuntas coimas y tráfico de influencias en el manejo de fondos destinados a personas con discapacidad.
“Spagnuolo no es un cuatro de copas dentro de La Libertad Avanza”, advirtió el letrado, señalando que el exdirector de la ANDIS tenía conocimiento y respaldo desde las más altas esferas del oficialismo. Además, subrayó que este caso “puede comprometer seriamente a los hermanos Milei”, en alusión a la presunta participación o conocimiento de los hechos por parte de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.
“Matriz de corrupción”: el término que sacudió la escena política
Dalbón no se quedó en las generalidades. En su análisis, planteó que detrás de la gestión en la ANDIS existía una estructura armada con fines de recaudación ilegal, que, según él, involucraría al propio Presidente.
“Estamos ante una matriz de corrupción que nace desde arriba, no desde abajo”, insistió. Las declaraciones reactivaron el clima de tensión dentro del oficialismo, justo cuando el Gobierno busca contener otros frentes abiertos, como el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y los reclamos sociales por recortes presupuestarios.
Breve descargo de Lule Menem en redes sociales
Frente al avance de la causa, Eduardo “Lule” Menem se pronunció en sus redes sociales con un comunicado extenso, donde acusó al kirchnerismo de montar una operación política y negó cualquier vínculo con hechos de corrupción.
“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo”, escribió en X (ex Twitter), sumando que “algunos medios, dirigentes y periodistas” estarían usando el caso para dañar la imagen del Gobierno.
Escándalo por coimas: Martín Menem defendió a Karina Milei
Martín Menem se despegó de Francos y salió a bancar a Karina Milei y a Lule tras el escándalo de los audios. “Pongo las manos en el fuego”, dijo.
Elecciones y escándalo ANDIS: la dura conferencia de Bianco
En plena cuenta regresiva electoral, el ministro de Gobierno habló de transparencia, denunció "un acto de tremenda corrupción y crueldad" en la ANDIS y reveló las actividades de Kicillof.
Milei vuelve a la campaña golpeado por el caso ANDIS
El Presidente retoma la campaña bonaerense con actos en Junín y Lomas de Zamora, mientras el escándalo por presuntas coimas en ANDIS sacude a La Libertad Avanza.
Diputados reactiva la Comisión $LIBRA en medio del escándalo por ANDIS
La Cámara baja reactiva la Comisión $LIBRA en pleno escándalo por ANDIS. La oposición va por Karina Milei y estalla la interna en el Congreso.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.