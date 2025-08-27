Kicillof se reunió con gremios y lanzó duras críticas a Milei
Tensión política en la previa a las elecciones: Axel Kicillof, juntó a los sindicatos bonaerenses y apuntó fuerte contra el Gobierno nacional de Javier Milei.
En un gesto de respaldo hacia los trabajadores estatales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles una reunión con representantes de los principales gremios que integran la administración pública provincial.
El encuentro se desarrolló en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en La Plata, pocos días después del último acuerdo salarial, y estuvo marcado por un fuerte mensaje político contra el presidente Javier Milei.
La advertencia de Kicillof sobre el rol del Estado
Junto a los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Economía, Pablo López, el mandatario provincial advirtió sobre “los riesgos de una versión más extrema de la derecha que no solo viene a achicar el Estado sino directamente a romperlo, a destruir su papel regulador, sus políticas en salud, educación y seguridad y su capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente”.
Kicillof destacó que “es fundamental la articulación permanente entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los representantes de las y los trabajadores estatales para avanzar, tanto en las mejoras de las condiciones de empleo, como en la transformación de un Estado que necesita brindar respuestas a las necesidades de los y las bonaerenses”.
Un mensaje directo al Gobierno nacional
En un tono más confrontativo, el gobernador volvió a apuntar al Ejecutivo nacional: “Ante un Gobierno nacional que dice abiertamente que pretende destruir al Estado y que trata a sus trabajadores como si fueran sus enemigos, nosotros asumimos una postura diferente: la de reconocer los problemas, pero no para destruir, sino para mejorar las capacidades del Estado y fortalecer su vínculo con la sociedad”, enfatizó.
Quiénes participaron del encuentro
Del encuentro participaron representantes de UPCN, ATE, FEGEPPBA, CICOP, SUTEBA, FEB, AMET, SADOP, SOEME, SSP, SOSBA, APLA, APV, AJB, AMRA, AECN, MENSUALES, ABER, AERI, UMTT, APDFA, Unión Ferroviaria, AJAMOP y ATE Ensenada.
También estuvieron presentes la jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; y el dirigente sindical Cristian Vander.
