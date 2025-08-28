Fentanilo, coimas y ajuste: durísimo audio de CFK

La expresidenta envió un mensaje al encuentro de trabajadores de la salud en Pilar, donde apuntó con fuerza contra Javier Milei por el ajuste sanitario, el drama del fentanilo y el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El ajuste en salud, en el centro de la escena

Cristina Kirchner volvió a escena este miércoles con un fuerte mensaje político en defensa del sistema de salud público. En un audio enviado al encuentro con trabajadores del sector, encabezado por Axel Kicillof en Pilar, la exmandataria apuntó directamente contra el Gobierno nacional.

“Agradezco a los profesionales de la salud por defender el sistema público en medio de un vendaval que provoca la escasez de recursos por el abandono explícito del desgobierno de Milei”, lanzó CFK.

Además, detalló los efectos del ajuste implementado por el Ejecutivo: recorte de medicamentos gratuitos del PAMI, freno en la entrega de psicofármacos y vacunas, y desfinanciamiento de hospitales de referencia como el Garrahan y el Bonaparte.

Fentanilo y desregulación: “La desregulación también mata”

Uno de los puntos más fuertes del mensaje de Cristina fue la mención a las muertes por consumo de fentanilo. Según la exjefa de Estado, la política de desregulación impulsada por Milei y Federico Sturzenegger impactó directamente en el caso.

“Fue casi una premonición lo que dije en noviembre. Ajustan y desregulan todo el sector de salud y, en especial, al Anmat, provocando por falta de control la muerte de 96 personas hasta ahora. No duden: la desregulación también puede matar”, afirmó.

También recordó que en 2011, durante su gobierno, se reguló por primera vez el uso del fentanilo, y que esa regulación fue eliminada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri.

“Son caraduras”: CFK arremetió por el caso de corrupción en Andis

Cristina también se refirió al escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tras la filtración de audios que comprometen al exdirector Diego Spagnuolo, allegado al Presidente.

“Escuchamos hasta el porcentaje que cobraba la hermana del Presidente. No es un relato kuka. Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de Milei”, disparó. Y agregó con ironía: “Si seré idiota... Mirá si les va a interesar bajar los precios de los medicamentos si cobraban coimas por los porcentajes facturados para discapacitados”.

“Qué Argentina, qué justicia”: la comparación con Eva Mieri

En un tramo final del audio, Cristina comparó la situación con el caso de Eva Mieri, dirigente que estuvo detenida 13 días por tirar excremento en una protesta. “Eva Mieri estuvo 13 días presa en Ezeiza por ser acusada de tirar bosta en una vereda. ¿Qué pasó con la doctrina Irurzun?”, se preguntó la exmandataria.

Y cerró con una acusación directa: “Ahora los acusados son el Presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem. Todos en ejercicio del poder”.