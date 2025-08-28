Álvarez: "Este espacio es un emblema de la lucha por la soberanía nacional"

El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron el Museo de Malvinas, ubicado en Remedios de Escalada, junto con alumnos y alumnas de la Escuela Primaria de Adultos EPA Nº712 y de la E.E.S. N°2.

“Este espacio es un emblema de la lucha por la soberanía nacional y sus integrantes son nuestros héroes locales. Por eso, me parece fundamental que las y los estudiantes aprovechen este lugar y conversen con sus protagonistas para mantener viva la memoria de nuestro pueblo”, analizó el intendente de Lanús, Julián Álvarez.

Durante la visita, Álvarez y Decuzzi también supervisaron las obras de ampliación de instalaciones que se iniciaron recientemente a través de la entrega de un subsidio. A su vez, mediante esos trabajos el Municipio pondrá en valor la estructura edilicia.

El Museo Histórico Héroes de Malvinas de Lanús fue inaugurado en 2018. Al recorrerlo, se visualizan distintos objetos y piezas personales de los propios ex soldados, como cartas, uniformes y fotografías.

Entre las actividades que se desarrollan en forma gratuita, se realizan visitas guiadas y se brindan charlas educativas que cuentan con la presencia de veteranos de guerra del distrito.

En ese marco, el sitio recibe semanalmente a estudiantes de todos los niveles y modalidades que asisten a las diferentes escuelas de gestión pública y privada de la ciudad y alrededores.

Acompañó al intendente, Julián Álvarez, la secretaria de Educación, Natalia Gradaschi.

