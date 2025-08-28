Álvarez: "Este espacio es un emblema de la lucha por la soberanía nacional"
El intendente de Lanús, Julián Álvarez, y el secretario de Gobierno, Leandro Decuzzi, recorrieron el Museo de Malvinas, ubicado en Remedios de Escalada, junto con alumnos y alumnas de la Escuela Primaria de Adultos EPA Nº712 y de la E.E.S. N°2.Municipales28 de agosto de 2025Soledad Castellano
“Este espacio es un emblema de la lucha por la soberanía nacional y sus integrantes son nuestros héroes locales. Por eso, me parece fundamental que las y los estudiantes aprovechen este lugar y conversen con sus protagonistas para mantener viva la memoria de nuestro pueblo”, analizó el intendente de Lanús, Julián Álvarez.
Durante la visita, Álvarez y Decuzzi también supervisaron las obras de ampliación de instalaciones que se iniciaron recientemente a través de la entrega de un subsidio. A su vez, mediante esos trabajos el Municipio pondrá en valor la estructura edilicia.
El Museo Histórico Héroes de Malvinas de Lanús fue inaugurado en 2018. Al recorrerlo, se visualizan distintos objetos y piezas personales de los propios ex soldados, como cartas, uniformes y fotografías.
Entre las actividades que se desarrollan en forma gratuita, se realizan visitas guiadas y se brindan charlas educativas que cuentan con la presencia de veteranos de guerra del distrito.
En ese marco, el sitio recibe semanalmente a estudiantes de todos los niveles y modalidades que asisten a las diferentes escuelas de gestión pública y privada de la ciudad y alrededores.
Acompañó al intendente, Julián Álvarez, la secretaria de Educación, Natalia Gradaschi.
Boto: “Recuperamos el orgullo lujanense, ahora proyectamos la ciudad del futuro”
Con amplia participación de vecinos e instituciones, el intendente de Luján lanzó el Plan 2025-2029, que define ocho metas clave para consolidar el crecimiento y proyectar la ciudad hacia sus 400 años.
Recoulat recorrió obras ganadoras del Presupuesto Participativo
El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, supervisó el avance de las obras que fueron propuestas por los vecinos/as y votadas por la comunidad.
Con apoyo de Provincia, Stadnik anunció una mega obra para Casares
Se trata de la construcción de 52 cuadras de cordón cuneta y la instalación de alumbrado público con tecnología LED en los barrios Deportivo, Solidaridad, Esperanza, Los Aromos y Ex Huracán.
Passaglia: "Es el plan de transformación más grande que ha tenido la ciudad"
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, visitó los trabajos que se están llevando adelante en barrio California, el barrio número 73 que se pavimenta desde que la gestión Passaglia está a cargo del Municipio.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
¿Qué dice la última encuesta en medio del escándalo por los audios filtrados?
Polarización total: la última encuesta en Buenos Aires muestra un empate técnico y prende fuego el tablero electoral. Todos los números del informe.