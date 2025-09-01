Valdés arrasó en Corrientes: las primeras repercusiones

En una jornada marcada por una participación electoral que sorprendió hasta a los más optimistas, Juan Pablo Valdés se convirtió en el nuevo gobernador de Corrientes, consolidando el poder del oficialismo provincial y abriendo una nueva etapa política bajo el mismo modelo de gestión.

Con el 97,22% de las mesas escrutadas, el frente Vamos Corrientes logró un contundente 51,7% de los votos, dejando muy atrás a sus competidores: Limpiar Corrientes de Martín Ascúa quedó en segundo lugar con un 20,02%, mientras que Encuentro por Corrientes, liderado por Ricardo Colombi, alcanzó un 16,76%. El gran perdedor de la jornada fue La Libertad Avanza, con Lisandro Almirón obteniendo apenas un 9,57%.

Las primeras palabras de Juan Pablo Valdés: emoción, agradecimientos y unidad

El flamante gobernador electo habló ante una militancia eufórica, con un tono íntimo y agradecido. “Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, lanzó entre aplausos.

Durante su intervención, Valdés agradeció a los partidos aliados, dirigentes y militantes, pero el momento más emotivo llegó cuando mencionó a su familia: “La verdad que me bancaron porque estuvieron con muchas injurias, muchas calumnias, golpearon mucho”.

También tuvo palabras para su hermano, el actual mandatario saliente y senador electo, Gustavo Valdés, a quien le reconoció haberle dado el impulso para continuar: “Gracias por mostrarme que valía la pena. Hoy cerramos una página y empezamos otra. Vamos juntos al futuro”.

El mensaje de Gustavo Valdés: mirada nacional y llamado a la unidad

Gustavo Valdés, por su parte, ofreció un discurso con tono más político y federal. Calificó el día como “histórico” y no dudó en apuntar contra sus adversarios al describir la campaña como “una de las más sucias que se tenga memoria”.

En un gesto que trascendió lo provincial, convocó a fortalecer el federalismo argentino: “Somos las provincias argentinas las que juntos creamos una nación y tenemos que avanzar en el diálogo. Las provincias tienen que estar unidas”. También agradeció de manera especial a los intendentes que trabajaron para asegurar la victoria: “Pusieron lo que había que poner para lograr el triunfo”.

Una victoria que trasciende Corrientes: legado, continuidad y proyección

Este resultado no solo garantiza la continuidad del modelo político de los Valdés en Corrientes, sino que proyecta al oficialismo provincial como una fuerza con peso nacional.

La gestión saliente de Gustavo Valdés, que se despide con alto nivel de aprobación, deja un camino allanado para su hermano Juan Pablo, quien deberá liderar con la presión de sostener un esquema exitoso, pero también con la expectativa de renovación.

La elección dejó un mensaje claro: el electorado optó por la estabilidad y la unidad frente a propuestas fragmentadas. Con una participación que superó el 72% —muy por encima del promedio de elecciones provinciales de 2025—, los correntinos demostraron que quieren seguir por el mismo camino.