Tras el veto de Milei, se actualizan jubilaciones y asignaciones con suba del 1,9%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispuso un nuevo aumento en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Según la Resolución 297/2025 publicada en el Boletín Oficial, los haberes tendrán un ajuste del 1,9% que responde a la inflación registrada por el INDEC. La medida se suma al pago del bono extraordinario de $70.000 que ya había sido anunciado días atrás.

La actualización previsional se oficializa tras el veto que el presidente Javier Milei sostuvo en la Cámara de Diputados, con el apoyo de gobernadores, para impedir la aprobación de la ley que proponía un incremento del 7,2% en todos los haberes. Desde el Gobierno advirtieron que esa norma ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

Quiénes recibirán el aumento

El incremento alcanza a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como titulares de pensiones no contributivas, de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo. También impacta en las prestaciones por hijo con discapacidad, prenatal, maternidad, nacimiento, adopción y matrimonio.

La ANSES aclaró que continúa vigente el tope de ingresos máximos para acceder a las nuevas escalas. Si un integrante del grupo familiar percibe más de $2.359.258, se pierde el derecho a cobrar asignaciones, aun cuando el total de ingresos no supere el límite general.

Nuevos montos de las asignaciones

El detalle publicado en la resolución establece distintos valores según la categoría, rango y zona del país. Entre ellos:

Hijo hasta $891.041: $57.549 en valor general y hasta $124.092 en Zona 2 y 4.

Hijo con discapacidad hasta $891.041: $187.379 en valor general, con hasta $374.286 en Zonas 3 y 4.

Prenatal hasta $891.041: $57.549 en valor general y hasta $124.092 en Zonas 2 y 4.

Matrimonio hasta $4.718.516: $100.441 en todo el país.

Nacimiento hasta $4.718.516: $67.079.

Adopción hasta $4.718.516: $401.075.

Ayuda escolar anual: $42.039 en valor general y hasta $83.797 en las Zonas 3 y 4.

Jubilaciones y pensiones mínimas

Con el nuevo ajuste, el haber mínimo jubilatorio se fijó en $320.277,17. Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso asciende a $390.277,18. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedó en $256.221,74, más el refuerzo que eleva el total a $326.221,74. En tanto, las pensiones no contributivas pasaron a $224.194,02 y alcanzan $294.194,02 con el bono.

De haberse aprobado la ley vetada en Diputados, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimaba un impacto fiscal equivalente al 0,22% o 0,42% del PBI.

Comparación con el ajuste anterior

En agosto, las jubilaciones habían recibido un aumento del 1,62% por la inflación de junio. El haber mínimo se había ubicado en $314.305 y, al sumarse el bono de $70.000, los ingresos totales alcanzaban $384.305. El refuerzo extraordinario continuará aplicándose durante septiembre.

Condiciones del bono

El decreto que otorgó el bono de $70.000 estableció que corresponde a quienes perciban haberes iguales o inferiores al mínimo. Para jubilados o pensionados con ingresos mayores, se aplicará un adicional equivalente a la diferencia necesaria para llegar al haber mínimo más el bono.

En casos de pensiones con varios beneficiarios, el cálculo se hará considerando a todos como un único titular. El bono no será considerado remunerativo, no sufrirá descuentos ni será tomado como base para otros conceptos, ratificando su carácter excepcional.