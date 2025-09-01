Wischnivetzky: "Hay que ponerle un freno a Javier Milei, a su ajuste y abandono"
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, se refirió a las elecciones del 7 de septiembre y al respecto dijo: "Hay que construir un futuro mejor y las próximas elecciones son el primer paso para eso".
El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, encabezó el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en Santa Clara del Mar. desde redes, comentó: "Ante una multitud, junto a Jorge Parediy Fernanda Raverta, llevamos adelante el cierre de campaña de Fuerza Patria. Este 7 de septiembre frenemos a Milei".
Wischnivetzky fue contundente en su mensaje: "Hay que ponerle un freno a Javier Milei, a su ajuste y abandono. Necesitamos otro modelo de país, con más justicia social, solidaridad, amor y más derechos. Hay que construir un futuro mejor y las próximas elecciones son el primer paso para eso".
"Desde Mar Chiquita, desde la 5ta sección y desde la provincia de Buenos Aires junto a Kicillof, vamos a frenar a Milei", aseguró.
¿Qué se vota el 7 de septiembre en la Provincia?
En las eleccionens legislativas del domingo 7 de septiembre se votan representantes en el Poder Legislativo bonaerense. Esto abarca a 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes. Y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. En tanto, en los 135 Municipios se definen concejales y consejeros escolares.
