Wischnivetzky: "Hay que ponerle un freno a Javier Milei, a su ajuste y abandono"

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, encabezó el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en Santa Clara del Mar. desde redes, comentó: "Ante una multitud, junto a Jorge Parediy Fernanda Raverta, llevamos adelante el cierre de campaña de Fuerza Patria. Este 7 de septiembre frenemos a Milei".

Wischnivetzky fue contundente en su mensaje: "Hay que ponerle un freno a Javier Milei, a su ajuste y abandono. Necesitamos otro modelo de país, con más justicia social, solidaridad, amor y más derechos. Hay que construir un futuro mejor y las próximas elecciones son el primer paso para eso".

"Desde Mar Chiquita, desde la 5ta sección y desde la provincia de Buenos Aires junto a Kicillof, vamos a frenar a Milei", aseguró.

¿Qué se vota el 7 de septiembre en la Provincia?

En las eleccionens legislativas del domingo 7 de septiembre se votan representantes en el Poder Legislativo bonaerense. Esto abarca a 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes. Y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. En tanto, en los 135 Municipios se definen concejales y consejeros escolares.