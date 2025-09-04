Kicillof hizo llorar a Massa
En Benavidez, la militancia fue testigo de una particular escena que tuvo como protagonistas al mandatario provincial y al líder del Frente Renovador.Política04 de septiembre de 2025Andrés Montero
Sergio Massa, líder del Frente Renovador y excandidato presidencial, se emocionó hasta las lágrimas en un acto realizado en Tigre. La escena se dio luego de que Axel Kicillof, gobernador bonaerense, le dedicara un sentido reconocimiento durante un encuentro con la militancia en el Club El Progreso de Benavidez.
En el tramo final de su discurso, Kicillof sostuvo: “Quiero rendir un homenaje y un reconocimiento a la generosidad, a la comprensión de la etapa”. Acto seguido, mirando a Massa, agregó: “Nos decían ‘no se peleen. Vayan juntos’. Uno de los más importantes artífices de la unidad que se expresa en la boleta de Fuerza Patria es Sergio Massa”. Fue entonces cuando las cámaras mostraron al exministro intentando contener las lágrimas.
Llamado a la unidad y crítica al oficialismo
Kicillof enfatizó la necesidad de consolidar la unidad política de la oposición. “Podemos discutir, podemos diferir, podemos polemizar, podemos analizar, podemos hablar del pasado y del presente. Pero si queremos tener un futuro, lo que necesitamos es que la boleta sea una sola. Vamos este domingo a usar esa boleta como escudo y como lanza para ir para adelante”, señaló.
El gobernador además convocó a la militancia a intensificar la campaña en los últimos días previos a las elecciones legislativas. “Quiero agradecerles y decirles que quedan pocas horas. No es momento para descansar. Es momento de redoblar esfuerzos, para pensar a quién no le dije, a quién no le hablé. Hay que ir a tocar de vuelta aquella puerta que nos cerraron para decirles ‘no podés votar a esos mamarrachos’ que están destruyendo el país”, afirmó.
“Este país se saca entre todos”
En su discurso, Kicillof apuntó contra Javier Milei y remarcó la importancia de la organización popular: “Es ahora cuando tenemos que demostrar que este país y esta provincia se saca entre todos con solidaridad, con industria y unidad popular. Eso es lo que le vamos a decir a Milei llenando las urnas de votos”.
Durante la misma intervención, valoró el papel social de los clubes de barrio, señalando: “Si fuera por Milei, no quedaría un solo club en la Argentina”.
El rol de la militancia en campaña
El mandatario bonaerense recordó cómo se organizaron en tiempos de oposición y subrayó la importancia del trabajo territorial. “Las campañas se ganan caminando, casa por casa, timbre por timbre. Eso hicieron en Tigre durante 40 días”, expresó.
Asimismo, consideró que el voto a Fuerza Patria es “el único capaz de ponerle un freno a Milei”, y lo definió como un “acto de autodefensa para cuidar a jubilados, trabajadores, comerciantes y estudiantes”.
Defensa de los logros y advertencia a Milei
Kicillof también llamó a proteger las instituciones y servicios públicos: “No vamos a entregar la universidad pública, el Conicet, el INTA ni el INTI. Tampoco vamos a permitir que privaticen AySA. Todo eso se defiende en las urnas”.
Para cerrar, insistió en que el poder de las urnas será la herramienta clave contra el oficialismo nacional. “Lo que más le va a doler a Milei no son las redes ni los canales de televisión, sino que millones de bonaerenses le pongan un límite”, concluyó.
