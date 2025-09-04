Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense

A días de votar, un dato clave que podría definir la elección

A días de votar, un dato clave que podría definir la elección

Este domingo 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires vivirá una jornada electoral clave: se renuevan 1.567 cargos entre diputados, senadores, concejales y consejeros escolares. Y según las últimas encuestas, el escenario está que arde.

En un clima marcado por el desinterés y la incertidumbre, el PJ y La Libertad Avanza se disputan palmo a palmo el poder legislativo bonaerense, mientras los indecisos y el posible ausentismo podrían inclinar la balanza.

Qué se vota en Buenos Aires este domingo

Los comicios del 7 de septiembre serán el último turno de las elecciones desdobladas en la provincia, con más de 14 millones de personas habilitadas para votar.

Los bonaerenses deberán elegir:

46 diputados provinciales

23 senadores provinciales

1.097 concejales

401 consejeros escolares

El territorio está dividido en ocho secciones electorales:

Conurbano (Primera y Tercera)

Interior bonaerense (Segunda, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima)

Capital provincial (Octava, con epicentro en La Plata)

Encuestas: leve ventaja del PJ pero con final abierto

Según el último informe de Opinaia, el peronismo aventaja a La Libertad Avanza por apenas dos puntos porcentuales, aunque con un dato que prende alarmas: el 30% del electorado aún está indeciso.

“Hay un escaso interés y una predisposición al voto que apenas llega al 70%”, explicó Juan Mayol, director de la consultora. El relevamiento se hizo antes de la difusión del escándalo de los audios de ANDIS, lo que podría modificar aún más el panorama. Igualmente Mayol afirmó que tras la polémica de los audios, la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó 3 puntos.

Conurbano peronista e interior libertario: el mapa de fuerzas

El PJ mantiene su histórico dominio en el conurbano, especialmente en la Tercera Sección Electoral, donde superaría por más de 10 puntos a LLA, según el estudio.

En contraste, el interior bonaerense se inclinaría hacia el oficialismo nacional. En la Primera Sección, la más poblada, los libertarios sacarían una leve ventaja de 2 puntos sobre Fuerza Patria, la alianza peronista que impulsa las listas del PJ.

Este reparto geográfico refleja una provincia polarizada, con dos realidades políticas que conviven pero que se tensan cada vez más cerca de las urnas.

Qué pasa con el ausentismo: ¿una elección marcada por la apatía?

Más allá de los números, el gran factor X es la falta de interés ciudadano. Las encuestas hablan de una de las elecciones con menor participación en la historia reciente de la provincia.

El cansancio político, el desconocimiento de candidatos y el contexto económico podrían derivar en un nivel de ausentismo superior al habitual, lo que agrega una capa más de incertidumbre al resultado final.

Resultados: cuándo se sabrán los primeros datos oficiales

La provincia de Buenos Aires difundirá los primeros resultados a partir de las 21:00 del domingo 7 de septiembre, tres horas después del cierre de los comicios.

El artículo 233 del Código Electoral establece que la publicación debe realizarse a través del Instituto de Gestión Electoral (IGE) en un sitio web oficial, con actualización continua y permanente.

Con paridad entre las principales fuerzas, una participación baja proyectada y un alto porcentaje de indecisos, los comicios del domingo en Buenos Aires son un enigma. Y en ese contexto, cualquier punto puede ser decisivo. La provincia más grande del país está en juego, y el resultado podría reconfigurar por completo el tablero político nacional.