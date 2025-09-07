Valenzuela votó en Sáenz Peña y habló de su “nuevo rol”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, votó este domingo por la mañana en la localidad bonaerense de Sáenz Peña. Lo hizo como candidato de La Libertad Avanza en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, y tras sufragar dialogó con los medios sobre el desarrollo de los comicios y su futuro político.

“Cuando la democracia se expresa, eso es sagrado”, aseguró Valenzuela, quien destacó el valor de la participación ciudadana en una jornada marcada por algunas demoras en el arranque.

Demoras en las mesas, pero sin impacto en el clima electoral

Valenzuela reconoció que en su mesa de votación hubo problemas al inicio del día debido a la falta de autoridades. Sin embargo, descartó que eso afecte el desarrollo general del proceso: “Costó un poquito arrancar porque se ve que algunas autoridades de mesa no habían sido anoticiadas y se tuvieron que sentar algunas personas que venían a votar”.

A pesar de esas demoras, el jefe comunal se mostró confiado en la participación ciudadana y remarcó que la elección se desarrollaba en paz.

“Estoy orgulloso de lo que hicimos en Tres de Febrero”

En un tono de balance y transición, Valenzuela puso en valor su gestión de más de nueve años al frente del municipio y dejó entrever que se prepara para asumir una nueva responsabilidad legislativa: “Estoy orgulloso y muy feliz de lo que hicimos acá. Creo que transformamos el distrito. Ahora tengo un nuevo rol, que es ser candidato para representar a los bonaerenses de la primera sección electoral, y lo hago con mucho orgullo y responsabilidad”.

Cambio de etapa y mensaje a los votantes

Consultado sobre cómo llega su espacio político a estas elecciones, el referente de LLA en la primera sección electoral respondió con seguridad: “No llegamos golpeados, llegamos fuertes, llegamos transformando la economía”.

Sin embargo, evitó profundizar en cuestiones de gestión: “No quiero ahondar en eso. Quiero que la gente vote tranquila, que cada uno ejerza su derecho con criterio propio”.