Santilli votó en Tigre y evitó hablar del Caso ANDIS
El diputado nacional, Diego Santilli, votó en Tigre y evitó referirse al escándalo de las coimas en la ANDIS. “No es momento”, dijo antes de retirarse.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional Diego Santilli votó esta mañana en Troncos del Talar, en el partido bonaerense de Tigre, pero más allá de sus declaraciones sobre la importancia del voto, evitó referirse al escándalo por presuntas coimas en la ANDIS, que sacude al Gobierno nacional.
Consultado por la prensa sobre el tema, Santilli fue tajante: “Ya he hablado mucho de la temática, no es momento para hablarlo”.
Con esa breve respuesta, el actual diputado del PRO —y candidato a renovar su banca en octubre por La Libertad Avanza, dentro de la lista que encabeza José Luis Espert— cerró cualquier posibilidad de comentario político sobre el caso, una postura que contrastó con la insistencia con la que pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar.
Una votación ágil, pero marcada por el contexto
Santilli sufragó poco después de las 9 de la mañana en la Escuela Primaria N°11 del barrio Troncos del Talar. Fue autorizado a sortear la fila por las autoridades de mesa, y luego se detuvo unos minutos para hablar con los medios.
“Se votó rápido, eso es bueno. Es muy importante que la gente venga a votar, a expresarse, a decir qué es lo que quiere”, expresó. También se refirió a algunas demoras en el inicio del acto electoral en otras escuelas, aunque las calificó como casos puntuales. “Ojalá que toda la jornada se desarrolle con normalidad y en paz”, agregó.
Críticas al desdoblamiento y llamado a votar
Si bien Santilli evitó profundizar sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sí opinó nuevamente sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales, algo que ya había cuestionado anteriormente. “Había ciudadanos que no tenían claro qué votaban. Creo que influye”, aseguró.
Por último, insistió con una consigna que repitió varias veces durante la mañana: “Tiene que venir a votar la gente, que se tome un rato del domingo. Es muy importante la convocatoria”.
Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.
Massa votó en Tigre y pidió a los bonaerenses “que participen por sus sueños y su esperanza”
El líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a los bonaerenses a ir a las urnas: “El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino”.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras una consulta sobre Karina Milei
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.