Santilli votó en Tigre y evitó hablar del Caso ANDIS

El diputado nacional Diego Santilli votó esta mañana en Troncos del Talar, en el partido bonaerense de Tigre, pero más allá de sus declaraciones sobre la importancia del voto, evitó referirse al escándalo por presuntas coimas en la ANDIS, que sacude al Gobierno nacional.

Consultado por la prensa sobre el tema, Santilli fue tajante: “Ya he hablado mucho de la temática, no es momento para hablarlo”.

Con esa breve respuesta, el actual diputado del PRO —y candidato a renovar su banca en octubre por La Libertad Avanza, dentro de la lista que encabeza José Luis Espert— cerró cualquier posibilidad de comentario político sobre el caso, una postura que contrastó con la insistencia con la que pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar.

Una votación ágil, pero marcada por el contexto

Santilli sufragó poco después de las 9 de la mañana en la Escuela Primaria N°11 del barrio Troncos del Talar. Fue autorizado a sortear la fila por las autoridades de mesa, y luego se detuvo unos minutos para hablar con los medios.

“Se votó rápido, eso es bueno. Es muy importante que la gente venga a votar, a expresarse, a decir qué es lo que quiere”, expresó. También se refirió a algunas demoras en el inicio del acto electoral en otras escuelas, aunque las calificó como casos puntuales. “Ojalá que toda la jornada se desarrolle con normalidad y en paz”, agregó.

Críticas al desdoblamiento y llamado a votar

Si bien Santilli evitó profundizar sobre el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sí opinó nuevamente sobre el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales, algo que ya había cuestionado anteriormente. “Había ciudadanos que no tenían claro qué votaban. Creo que influye”, aseguró.

Por último, insistió con una consigna que repitió varias veces durante la mañana: “Tiene que venir a votar la gente, que se tome un rato del domingo. Es muy importante la convocatoria”.