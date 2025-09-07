Bianco votó y pidió "ganar, gustar y golear" en Provincia

Carlos Bianco fue el primer funcionario bonaerense en votar. Votó en La Plata, habló de transparencia y lanzó un “ganar, gustar y golear” que marcó la jornada.

Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Bianco
Ganar, gustar y golear": el mensaje de Bianco tras votar en La Plata

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el primer funcionario provincial en emitir su voto este domingo. Lo hizo en la ciudad de La Plata, donde llegó temprano y fue el primero en sufragar en su mesa.

Elecciones 2025 - Guía práctica del votanteElecciones bonaerenses: guía práctica para votar este domingo 7 de septiembre

“Por ahora, recién empieza, pero está todo desarrollándose con tranquilidad”, dijo a los medios presentes, luego de cumplir con su deber cívico. En tono relajado, y cuidando no violar la veda electoral, cerró sus declaraciones con una frase que no pasó desapercibida: “Ganar, gustar y golear”.

Garantías, control y monitoreo permanente

Bianco aseguró que el proceso electoral se desarrolla con normalidad y orden en todo el territorio bonaerense. Remarcó que el operativo está siendo monitoreado en tiempo real por las distintas áreas del Estado provincial.

“Desde el día de ayer estaban entregadas desde las 18 todas las urnas en las 41.189 mesas, distribuidas en 6139 escuelas. La expectativa es que todo suceda con tranquilidad y normalidad”.

Además, explicó que hay un sistema de triple chequeo para garantizar la transparencia de los resultados:

  • El Correo Argentino, encargado de la logística de datos.
  • Los delegados electorales, que informan directamente a la Junta Electoral provincial.
  • La Policía bonaerense, que reporta al Comando Electoral bajo supervisión del Ministerio de Seguridad.

Acompañamiento a Kicillof y jornada sin sobresaltos

Bianco también confirmó que más tarde acompañará al gobernador Axel Kicillof en su votación, aunque evitó hacer declaraciones políticas o sobre expectativas concretas para no incumplir la veda electoral.

Operativo de SeguridadElecciones bonaerenses: operativo de seguridad sin precedentes

No obstante, dejó en claro el ánimo positivo del oficialismo: “Estamos trabajando muy bien. Venimos bien. Todas las mesas están abriendo con normalidad. Quizá alguna demora puntual, como siempre, pero estamos bien”.

¿Creés que el resultado de estas elecciones legislativas va a modificar la política nacional?

Si, mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado