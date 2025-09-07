Bianco votó y pidió "ganar, gustar y golear" en Provincia
Carlos Bianco fue el primer funcionario bonaerense en votar. Votó en La Plata, habló de transparencia y lanzó un “ganar, gustar y golear” que marcó la jornada.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el primer funcionario provincial en emitir su voto este domingo. Lo hizo en la ciudad de La Plata, donde llegó temprano y fue el primero en sufragar en su mesa.
“Por ahora, recién empieza, pero está todo desarrollándose con tranquilidad”, dijo a los medios presentes, luego de cumplir con su deber cívico. En tono relajado, y cuidando no violar la veda electoral, cerró sus declaraciones con una frase que no pasó desapercibida: “Ganar, gustar y golear”.
Garantías, control y monitoreo permanente
Bianco aseguró que el proceso electoral se desarrolla con normalidad y orden en todo el territorio bonaerense. Remarcó que el operativo está siendo monitoreado en tiempo real por las distintas áreas del Estado provincial.
“Desde el día de ayer estaban entregadas desde las 18 todas las urnas en las 41.189 mesas, distribuidas en 6139 escuelas. La expectativa es que todo suceda con tranquilidad y normalidad”.
Además, explicó que hay un sistema de triple chequeo para garantizar la transparencia de los resultados:
- El Correo Argentino, encargado de la logística de datos.
- Los delegados electorales, que informan directamente a la Junta Electoral provincial.
- La Policía bonaerense, que reporta al Comando Electoral bajo supervisión del Ministerio de Seguridad.
Acompañamiento a Kicillof y jornada sin sobresaltos
Bianco también confirmó que más tarde acompañará al gobernador Axel Kicillof en su votación, aunque evitó hacer declaraciones políticas o sobre expectativas concretas para no incumplir la veda electoral.
No obstante, dejó en claro el ánimo positivo del oficialismo: “Estamos trabajando muy bien. Venimos bien. Todas las mesas están abriendo con normalidad. Quizá alguna demora puntual, como siempre, pero estamos bien”.
Detienen a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas de Fuerza Patria
Fiscal de La Libertad Avanza fue detenido por robar boletas de Fuerza Patria en Malvinas Argentinas. La Policía y la Justicia electoral actuaron inmediatamente.
Mal momento para Francisco Adorni en su votación en La Plata
En La Plata, Francisco Adorni fue escrachado por un joven con un billete y una ironía filosa: “Esto es para Karina, el 3%”. Todo quedó grabado.
Massa votó en Tigre y pidió a los bonaerenses “que participen por sus sueños y su esperanza”
El líder del Frente Renovador Sergio Massa llamó a los bonaerenses a ir a las urnas: “El voto es la mejor herramienta para consolidar el camino”.
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras una consulta sobre Karina Milei
Lilia Lemoine se cruzó con periodistas tras ser consultada por los audios que complican a Karina Milei. Mirá lo que pasó en plena jornada electoral.
¿Quién gana hoy las elecciones en Provincia según la última encuesta?
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Elecciones 2025: qué dice la última encuesta bonaerense
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.
Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.