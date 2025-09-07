Bianco votó y pidió "ganar, gustar y golear" en Provincia

Ganar, gustar y golear": el mensaje de Bianco tras votar en La Plata

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el primer funcionario provincial en emitir su voto este domingo. Lo hizo en la ciudad de La Plata, donde llegó temprano y fue el primero en sufragar en su mesa.

“Por ahora, recién empieza, pero está todo desarrollándose con tranquilidad”, dijo a los medios presentes, luego de cumplir con su deber cívico. En tono relajado, y cuidando no violar la veda electoral, cerró sus declaraciones con una frase que no pasó desapercibida: “Ganar, gustar y golear”.

Garantías, control y monitoreo permanente

Bianco aseguró que el proceso electoral se desarrolla con normalidad y orden en todo el territorio bonaerense. Remarcó que el operativo está siendo monitoreado en tiempo real por las distintas áreas del Estado provincial.

“Desde el día de ayer estaban entregadas desde las 18 todas las urnas en las 41.189 mesas, distribuidas en 6139 escuelas. La expectativa es que todo suceda con tranquilidad y normalidad”.

Además, explicó que hay un sistema de triple chequeo para garantizar la transparencia de los resultados:

El Correo Argentino, encargado de la logística de datos.

Los delegados electorales, que informan directamente a la Junta Electoral provincial.

La Policía bonaerense, que reporta al Comando Electoral bajo supervisión del Ministerio de Seguridad.

Acompañamiento a Kicillof y jornada sin sobresaltos

Bianco también confirmó que más tarde acompañará al gobernador Axel Kicillof en su votación, aunque evitó hacer declaraciones políticas o sobre expectativas concretas para no incumplir la veda electoral.

No obstante, dejó en claro el ánimo positivo del oficialismo: “Estamos trabajando muy bien. Venimos bien. Todas las mesas están abriendo con normalidad. Quizá alguna demora puntual, como siempre, pero estamos bien”.