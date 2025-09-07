Máximo Kirchner votó y apuntó a la economía: “A mí me importa lo que haga Toto Caputo”
Máximo Kirchner votó y fue directo: “A mí me preocupa lo que hace Toto Caputo, no la hermana del presidente”. Fuerte mensaje al Gobierno nacional.Política07 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó este domingo por la mañana en La Plata y, al ser consultado por los medios, dejó definiciones políticas con fuerte tono nacional.
En medio de un contexto marcado por denuncias cruzadas, tensiones económicas y una campaña polarizada, el hijo de la expresidenta Cristina Kirchner fue claro al señalar dónde está puesta su preocupación: “A mí lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace el Toto Caputo que lo que hace la hermana del presidente”.
Con esa frase, deslizó una crítica directa a Luis Caputo, ministro de Economía del Gobierno de Javier Milei, y restó importancia a las denuncias que involucran a Karina Milei, actual secretaria general de la Presidencia.
La elección, el voto y el clima político
Al ser consultado sobre la relevancia política de la elección y su carácter nacionalizado, Kirchner fue categórico: “Es el 40% del electorado. No pasa por quién gana o pierde, si Axel por desdoblar o el Gobierno nacional. Lo que tenemos en cuenta es que estamos a 100 días de que la presidenta del PJ nacional está presa. La sociedad se va a expresar y va a validar o no una manera de conducir el país”.
También se refirió al bajo nivel de participación de las primeras horas y llamó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto: “Nosotros aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%. Hay que ejercer el derecho al voto, que es importantísimo”.
“Al peronismo siempre le conviene que la gente vote”
En un tramo más político de su intervención, Kirchner apuntó contra quienes, según él, se benefician con la apatía electoral: “Al peronismo siempre le conviene que la gente vote”.
Además, se refirió al tono agresivo que tomó parte de la campaña y cómo influye el carácter de los dirigentes en eso: “Eso depende de las características de cada dirigente y lo que valida la gente”.
Cristina, Axel y la 520: agenda de domingo
Kirchner contó que tras votar recorrería algunos distritos y se encontraría por la tarde con Cristina Kirchner. También destacó la obra de la avenida 520 en La Plata, un tema que generó cortocircuitos recientes con el gobernador: “Quedó muy linda la obra de la avenida 520. Para quien nació en esta ciudad hermosa, ver esa obra es muy importante, porque siempre la quisimos”.
Y aunque no confirmó si hubo contacto reciente con Axel Kicillof, el elogio fue interpretado como un gesto de distensión tras los cruces por la autoría de las obras.
