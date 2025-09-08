Tras la derrota, Francos pide autocrítica y cambios urgentes

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció la derrota del Gobierno nacional en las elecciones bonaerenses y destacó la necesidad de una autocrítica profunda, con foco en la microeconomía y la comunicación con la ciudadanía. El funcionario admitió que la gestión sufrió un “viento muy fuerte” en las urnas y que se percibió “soberbia” desde el Ejecutivo.

“Fue más que viento, ¿no? Fue un, no digo un huracán, pero sí un viento muy fuerte”, metaforizó Francos en entrevista radial este lunes para describir la diferencia de 14 puntos que separó al Gobierno de la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires. “Hay que ver en qué fallamos en lo político y por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”, agregó.

Críticas a la comunicación y la percepción de soberbia

Francos sostuvo que el Gobierno deberá revisar cómo transmite los logros a la población. “A lo mejor sin hacerlo de forma voluntaria, se transmitió esa sensación (de soberbia) en la gente. Eso también al pueblo no le cayó bien”, aseguró.

“También tenemos que ver cómo transmitimos las cosas a la gente”, insistió, y adelantó que habrá cambios en el Gabinete luego del 10 de diciembre, cuando algunos funcionarios electos dejen sus cargos.

Sobre la comunicación entre Javier Milei y Axel Kicillof, Francos señaló: “No escuché todo el discurso de Kicillof porque fue tarde y yo estaba con una circunstancia familiar que atender”, y precisó que sí se comunicó con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para felicitarlo por la victoria electoral.

Fuerza Patria arrasó en los municipios

En las elecciones bonaerenses, Fuerza Patria se impuso en 99 de los 135 municipios de la provincia con un 46,92% de los votos, más de 13 puntos por delante de La Libertad Avanza (33,87%). El peronismo ganó en seis de las ocho secciones electorales, mientras que LLA solo se impuso en la Quinta y Sexta Sección.

En la Tercera Sección, bastión del peronismo, Avellaneda y Berazategui superaron el 60% de los votos para Fuerza Patria, mientras que en Lomas de Zamora se alcanzó más del 55%. La Matanza, municipio más extenso de la provincia, sumó un 53,34% para la alianza peronista, y en Merlo la ventaja fue del 49,26%.

Economía y resultados que no llegan a la gente

El jefe de Gabinete remarcó la necesidad de que los logros macroeconómicos se reflejen en la vida cotidiana. “Podemos decir que la economía en lo macro está creciendo, pero eso no está llegando a la gente y es importante que llegue, porque si no la gente mira con desconfianza esos logros económicos”, explicó.

Además, sostuvo que “el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico” y que el foco debe pasar del plano macro al micro, para que la ciudadanía perciba mejoras tangibles. Francos señaló también la relevancia de los próximos comicios nacionales: “La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder avanzar en el Congreso con reformas que necesitamos, como la de la legislación del trabajo y la tributaria”.

Cambios en el Gabinete y responsabilidad compartida

Respecto a la posibilidad de modificaciones en el Gobierno, Francos aclaró que dependerán del Presidente: “Obviamente va a haber cambios después del 10 de diciembre, porque hay algunos integrantes del gabinete que se van al Congreso (Patricia Bullrich y Luis Petri), y eso permitirá incorporar a otras figuras para ocupar esas funciones”.

Sobre la derrota, remarcó: “La derrota es compartida por todos nosotros, por todos los que integramos el equipo de gobierno y que seguramente no hemos sido capaces de transmitir lo que teníamos que transmitir. Nadie sale limpio de esto; todos somos parte del mismo proyecto”.

Concluyó con un mensaje de optimismo: “Tendremos que corregir también los errores que podemos haber cometido en el discurso, en cómo transmitirle a la gente lo que pasa en la Argentina, etcétera. Pero yo no soy pesimista con el futuro, yo soy optimista con el futuro de la Argentina”.